En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras, Charlotte Caniggia reveló su pasión por las compras y compartió sus consumos favoritos en moda.

Durante la entrevista, Charlotte Caniggia se mostró madura para hablar de los conflictos familiares. Sin embargo, si hay algo con lo que no tiene filtro es para hablar de plata y moda. A sus 31 años dice lo que piensa, con su característica sinceridad.

Los consumos favoritos de Charlotte Caniggia

A pesar de las críticas que recibe por mostrar constantemente sus bienes materiales en redes sociales, Charlotte continúa siendo franca y no está dispuesta a bajar su perfil. De hecho, en el living de +Caras expresó: “Me gusta comprar zapatos, carteras o ropa. Amo. Me gusta comprar todo”.

Charlotte Caniggia en el living de +Caras

“¿Acá sos consumidora? ¿Dónde te gusta comprar?”, aprovechó a consultar el conductor de +Caras y director de la Revista Caras. “Acá en Argentina no compro nada, está todo muy caro. Cuando viajo compro todo”, respondió. “Cuando viajo a México compro mucho, dejo lo que tengo y vuelvo con muchas valijas”, agregó entre risas la mediática hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

La hermana melliza de Alexander Caniggia reveló que tiene una habitación entera dedicada exclusivamente a su ropa y confesó ser fanática de las prendas llamativas, diferentes al estilo comúnmente visto en Argentina. “Siento que aquí tengo que vestirme de manera normal y eso no me gusta. Ami me encanta el brillo”, afirmó con una sonrisa, dejando claro su amor por la moda extravagante y llamativa.

Además Charlotte admitió que, aunque muestra una imagen ostentosa en el espectáculo, en realidad es más simple y normal de lo que la gente percibe. Sin embargo, reconoce que disfruta del juego del espectáculo y convive con dos facetas: la chica simple en el fondo y la showgirl que disfruta del lujo y la extravagancia en los medios de comunicación.

“Tengo un montón de carteras, zapatos y botas. Me gustan muchas botas y en todos los colores", le contestó a Maugeri que quiso indagar por sus consumos favoritos. Y, entusiasmada, detalló que "tengo más de cien botas y texanas más de cien”.

MDP