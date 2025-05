Cuatro décadas después del estreno de “Camila”, el film que la consagró, Susú Pecoraro rompió el silencio y reveló si se enamoró de su compañero Imanol Arias más allá de la pantalla. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), la actriz reveló los secretos detrás de la química que cautivó a millones.

Desde su debut en la pantalla grande en 1978, Susana "Susú" Pecoraro construyó una carrera impecable en cine, teatro y televisión. Sin embargo, su consagración llegó en 1984 con Camila, dirigida por María Luisa Bemberg. El film, ambientado en tiempos del rosismo, cuenta la historia real del romance prohibido entre Camila O’Gorman (Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutiérrez (Arias). Fue un éxito arrollador, con casi tres millones de espectadores y una nominación al Oscar.

El vínculo de Susú Pecoraro e Imanol Arias

Uno de los factores decisivos del impacto del film fue la química explosiva entre sus protagonistas. “Con Imanol pasaron cosas mágicas. No lo conocía. Ensayaba con María Luisa, que hacía del padre Ladislao, porque no quería que lo conociera antes”, recordó la actriz. A pesar de la idea de Bemberg, el destino intervino y por casualidad encontró una revista Fotogramas con el actor español en la portada.

Susú Pecoraro en +Caras.

“Cuando finalmente nos conocimos, fue como si nos conociéramos de toda la vida”, relató. Compartieron caminatas, charlas profundas y forjaron una conexión única. “Tuvimos un código inmediato. Él me decía que yo le había regalado este país por cómo hablaba de Argentina”.

Para alimentar la pasión en pantalla, en reiteradas ocasiones fueron al cine y vieron películas como La amante del teniente francés o El cartero llama dos veces. "En cada escena lo dábamos todo. Sabíamos que teníamos una responsabilidad tremenda", admitió.

Susú Pecoraro e Imanol Arias en "Camila".

En ese sentido, la actriz reveló que la escena más apasionada y hot del filme que compartió con el actor vasco fue iniciativa suya: “Sentía que faltaba mostrar por qué Camila y Ladislao estaban juntos. No eran un curita y una nenita de la oligarquía". Le compartió la idea a Bemberg y "no se le movió un pelo, la hicimos", contó entre risas.

¿Amor real o solo en la ficción?

Cuando Maugeri le preguntó si lo que pasaba entre los protagonistas trascendía la pantalla, Susú no esquivó la pregunta: “Vos mirá la película, está todo ahí”. Y agregó: “Nos enamoramos, él de Camila y yo de Ladislao. Los besos eran verdaderos. Había que dar todo, el amor es así. Después terminaba y cada uno se iba para su lado”.

Susú Pecoraro: "Había que dar todo, el amor es así".

Mientras conversaban, el director de la Revista CARAS compartió un video de Imanol dejándole un mensaje a su eterna compañera. “Susú sabes lo importante que haz sido en mi vida, y lo importante que fui en la tuya por el encuentro que tuvimos, y a pesar de que luego vivíamos en distintos países y no nos cruzamos nunca más trabajando, yo espero que pase alguna vez. Aprendimos a trabajar juntos, a respetarnos, nos quisimos, jugábamos mucho y eso te lo debo así. (...) Se te quiere y se te extraña, muchas gracias CARAS por esta oportunidad de conectarme con mi compañera ”.

Susú Pecoraro revela si se enamoró de Imanol Arias más allá de la pantalla

Luego de escuchar atentamente, la respuesta de Pecoraro no tardó en llegar: “Hay personas con las que siempre vas a tener algo que ver. Imanol es entrañable. No nos vemos nunca, pero cuando nos vemos, nos abrazamos”.

Sin embargo, Maugeri profundizó y dijo: “Él habló como si fuera un novio que quedó en el exterior”. La actriz, firme, contestó entre risas: “Que se haga cargo él de lo que le pasa. Él siempre cuenta lo que le pasó a él, yo cuento lo que me pasó a mí”.

Susú Pecoraro reveló si se enamoró de Imanol Arias.

“Dice que se enamoró de vos”, sumó el conductor de +Caras. Finalmente, la actriz dejó en claro: “Él dice que se enamoró de mí, me lo dijo. Pero yo me enamoré de Ladislao, no de Imanol. Aún en ese momento”.

A cuatro décadas de aquel romance cinematográfico que conmovió al mundo, Susú Pecoraro reveló si se enamoró de Imanol Arias más allá de la pantalla. Su sinceridad, combinada con el recuerdo intacto de una película que marcó época, confirma que algunas pasiones —reales o de ficción— dejan huellas para siempre.