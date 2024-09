De Cristina Kirchner a Karina Milei, qué opina Lilita Carrió de las mujeres de la política y el espectáculo

La ex diputada nacional Lilita Carrió, de 67 años, fue la invitada de honor en +Caras, donde mantuvo una extensa y reveladora charla con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, Carrió repasó diversos aspectos de su vida y carrera política, y se pronunció sobre varias mujeres que han dejado su huella en la política y el espectáculo argentino.

Ping pong de personalidades

Hacia el final de la conversación, Maugeri sorprendió a la abogada Carrió con un divertido ping pong en el que se le preguntó por distintas figuras femeninas. Las preguntas abordaron a referentes tanto de la política como del espectáculo, entre ellas Eva Duarte de Perón, Cristina Kirchner, Karina Milei, Mirtha Legrand y Susana Giménez. Las respuestas de Elisa Carrió no dejaron indiferente a nadie.

Lilita Carrió en +CARAS

Al hablar de Eva Duarte de Perón, Lilita fue clara en su admiración: “A Eva Perón la adoro. Era bella, amaba a su pueblo. Y era sectaria porque el mundo era sectario”, expresó con admiración. Sobre Cristina Kirchner, sus palabras fueron más mesuradas: “La conocí llamativa. No quiero hablar mal de ella porque está condenada y yo la denuncié. Nunca le tuve bronca, yo no soy persona de odio”. Carrió también recordó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, tuvo la esperanza de que Cristina devolviera el dinero asociado a la corrupción.

Lilita Carrió y Cristina Fernández de Kirchner

Entre risas, compartió una anécdota que vivió con la ex presidenta: “Ella me dijo: ‘Si vos sos un esperpento, ¿cómo te quiere la gente?’. Y yo le respondí: ‘No sé’. En el fondo, me respetaba”, recordó Carrió, subrayando el extraño vínculo que compartían en el Congreso. También habló sobre sus vínculos con otras mujeres de la política, destacando su aprecio por María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti, aunque mencionó ciertas decepciones políticas.

Al referirse a Margarita Stolbizer, Carrió destacó una relación de diferencias y respeto mutuo: “Ella siempre detestó en mí esa parte frívola mía y esa conexión inmediata con todas las clases sociales, porque yo amo a todos. Para mí todos somos iguales. Pero, cuando yo pude, le di el primer lugar en la Provincia de Buenos Aires, cuando los votos eran personales, míos”.

Lilita Carrió opina sobre Karina Milei

Respecto a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, Lilita Carrió fue crítica: “No la conozco, pero no es bueno ver a una mujer desarreglada. Los lugares de poder también son de pedagogía, uno tiene que tener un estilo.”. Sin embargo, fue cariñosa al mencionar a otras figuras de la farándula, como Susana Giménez y la madrina de +Caras, Mirtha Legrand: “A Susana la adoro. Nos amamos. Y a Mirtha también”.

MDP