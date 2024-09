Desde que se confirmó la relación entre Yuyito González y Javier Milei, cada paso que dan juntos es ampliamente comentado en las redes sociales. Recientemente, la actriz acompañó al Presidente de la Nación en la presentación del presupuesto 2025 con un sofisticado look que llamó la atención tanto de los presentes como de los internautas.

Yuyito González y Javier Milei

Yuyito estuvo en el palco observando todo desde arriba, mientras el economista ingresaba al recinto junto a su hermana. “Tengo preparado para el domingo en el Congreso un conjunto que usaré también el lunes. Antes no le prestaba mucha atención a la ropa porque me enfocaba más en los vestuarios de mis shows cuando era vedette”, comentó la actriz en su programa días atrás.

“Me gusta cómo se viste Brigitte Macron y también Jennifer López para ciertos eventos. Además, admiro el estilo de Melania Trump y su maquillaje”, agregó Yuyito.

El sofisticado look de Yuyito González para acompañar a Javier Milei en la presentación del presupuesto 2025

Era de esperarse que la actriz estuviera presente en un día tan importante para su pareja y para los argentinos, ya que se trataba de la presentación del presupuesto 2025. Sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados fue el look de Yuyito.

Yuyito González no decepcionó en el look que utilizó para la presentación del presupuesto 2025 de Javier Milei. La actriz optó por un traje sastre negro que realzaba su elegancia, combinado con una camisa blanca. Además, destacó con un accesorio de la bandera argentina en el pecho y una cinta que adornaba su elaborado peinado. Sin dudas, el look de la presentadora fue de lo más comentado de la noche y seguramente dará muchos detalles en su programa.