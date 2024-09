Lilita Carrió reveló que tiene planeado su velorio: cómo será

La política de 67 años, Lilita Carrió, fue la invitada de honor en +Caras, donde mantuvo una extensa charla con Héctor Maugeri. En la entrevista, Carrió no solo repasó diferentes aspectos de su vida y su carrera política, sino que también sorprendió al dar detalles únicos de cómo imagina su propio funeral.

Cómo será el velorio de Lilita

A pesar de su edad, Carrió ya tiene planeado su velorio con cada detalle cuidadosamente pensado. "Se están muriendo mis amigos así que estoy preocupada. Cuando voy a las facultades con los jóvenes les digo que por las dudas vayan a mí velorio", explicó.

Lilita Carrió y Héctor Maugeri

La ex diputada nacional, conocida por su característico humor, compartió una divertida anécdota sobre su hermano mayor, quien ya falleció. “Cuando llegamos a casa después de un velorio, mi hermano me dijo: ‘Este velorio fue un éxito’. Yo le respondí: ‘¡Ay, no hables así, tarado!’, y él me contestó: ‘Vos, de tan amarga que sos, nadie va a venir a tu velorio’”, contó entre risas.

Lilita Carrió en +Caras: "Quiero a todos de negro".

Durante la conversación, Maugeri no dudó en preguntarle directamente: “¿Cómo imaginas tu velorio?”. La abogada, sin rodeos, describió su pretensión: “Sin ataúd. Me gustaría estar en la cama. Le pido a Dios que sea así, en la cama. De hecho, cuando tuve el ACV y me fui del Hospital Austral, le dije a Dios: ‘Vos hacé lo que quieras conmigo: me revivís o me matás, pero en la cama’”, confesó con sinceridad.

Elisa Carrió también expresó sus deseos sobre cómo deberían vestirse los asistentes a su velorio. “Quiero a todos de negro, con anteojos oscuros”, explicó. Además, aseguró que no faltará la música y planea tener mariachis para animar el ambiente. Pero no solo la música será importante: también quiere asegurarse de que haya comida. “Va a haber arroz con panceta, pollo y unas porciones”, detalló con precisión.