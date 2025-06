Damián Mahler y la emoción de ver triunfar a su padre con Drácula: “El día más feliz de mi vida adulta”

En la última entrega de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri por Caras TV, Damián Mahler protagonizó un momento profundamente emotivo. El pianista, compositor y director de orquesta recordó con cariño a su padre, Ángel Mahler, fallecido el pasado 25 de mayo a los 65 años, tras una intensa y silenciosa lucha contra un melanoma metastásico. En una charla íntima, el músico no solo lo homenajeó, sino que también reveló cuál fue, para él, el día más feliz de su vida adulta: ver a su padre brillar en escena con Drácula, el musical.

El día más feliz de la vida de Damián Mahler

El hijo del icónico compositor ha dirigido esta obra en distintas oportunidades, incluso una temporada completa, y también tuvo la oportunidad de dirigir a su propio padre en escena. Drácula, creada en 1991 por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, se convirtió en un clásico del teatro musical argentino, con múltiples temporadas, giras y una reciente despedida final en el Luna Park en 2023.

“Yo quería ir a verlo y le pedí que me diera la fila 14 al medio, que era la preferida de él. Me quiero sentar y te quiero celebrar”, recordó Damián sobre aquella función especial que vivió como espectador. Y agregó: “Cuando papá salió y se vino el Luna Park abajo, dije: ‘Dios, mirá el papá que tengo’. Me quedó para siempre. Fue el día más feliz de mi vida adulta verlo triunfar a lo grande”, dijo con la voz quebrada por la emoción.

Ángel Mahler y sus hijos: Damián y Emanuel Mahler.

Durante la entrevista, Maugeri le mostró un registro de Ángel Mahler dirigiendo Drácula. Al verlo, Damián no ocultó su orgullo: “¿Vos entendés que mi papá hizo eso?”. Y compartió un recuerdo muy especial sobre el impacto de esa música en la cultura popular argentina: “Yo no te puedo explicar lo que significa eso para un hijo, que tu papá haya llegado a que la gente elija esa música para casarse, los cumpleaños de quince. Todas mis compañeras elegían el vals de Drácula”.

Conmovido, completó: “Junto con Strauss. Mi papá suena ahí y la gente se emociona con algo que el tipo en mi casa un día se sentó y le bajaron las melodías y las pudo corporizar”.

De esta forma, Damián Mahler dejó ver no solo el legado musical que recibió, sino también el profundo amor y admiración que lo unía con su padre.