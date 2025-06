Después de años de rumores y especulaciones, Paula Chaves finalmente habló sobre su distanciamiento con la China Suárez. Lo hizo en diálogo con Puro Show, donde se refirió por primera vez de manera directa al final de su amistad con la actriz. Aunque evitó dar detalles profundos, sus declaraciones fueron lo suficientemente claras como para confirmar que el vínculo está completamente roto y que no hay intención de recomponerlo.

El distanciamiento generó muchas especulaciones, especialmente luego del escándalo que involucró a la China, Wanda Nara y Mauro Icardi en 2021.

China Suárez y Paula Chaves

Paula Chaves confirmó el motivo por el que su amistad con la China Suárez se terminó: "Son vínculos que se cortan"

En comunicación con Puro Show, Paula Chaves respondió con honestidad cuando fue consultada sobre su relación con la China Suárez. Lejos de esquivar la pregunta, eligió ser sincera y explicó que la amistad entre ellas ya no existe.

“No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”, expresó, dejando en claro que no hubo una pelea puntual, sino una desvinculación que se fue dando con el tiempo.

“Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”, reveló y generó un gran revuelo por episodios que puede haber vivido con la actriz y que la llevaron a alejarse, más allá de que ella siempre fue muy amiga de Zaira Nara.

“No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar...Tampoco es soltar la mano. Son vínculos”, agregó Paula respecto al Wandagate y explicó que prefiere no entrar en detalles por respeto a las historias compartidas, y porque entiende que en la vida hay relaciones que, simplemente, se transforman o se terminan.

“No me sorprendieron, porque uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”, señaló respecto de las declaraciones de Lali Espósito. La artista pop aseguró que su vínculo con la China es cordial pero dejó en claro que no son amigas, pese a los años compartidos.

En más de una oportunidad, Chaves dejó en claro que elige sus vínculos con mucha conciencia, especialmente desde que es madre y prioriza la tranquilidad familiar. En ese sentido, dio a entender que cualquier relación que no aporte bienestar, decide alejarla de su vida.

Zaira, China y Paula

La amistad entre Paula Chaves y la China Suárez fue muy cercana, pero también atravesada por diferencias personales que, con el tiempo, se volvieron irreconciliables. La modelo dejó en claro que no guarda rencores, pero tampoco intenciones de retomar un lazo que, para ella, ya forma parte del pasado.

