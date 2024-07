Pepe Cibrián visitó este miércoles el programa de Héctor Maugeri, +Caras, que se transmite por Caras y Net TV. Durante la cálida entrevista, el destacado artista nacional compartió sus emocionantes recuerdos de la infancia y recordó la frase que le dijo su padre cuando le reveló su orientación sexual, una frase que le cambió la vida.

Pepe Cibrián junto a Héctor Maugeri

Pepe Cibrián Campoy, de 76 años, es considerado uno de los mayores y más reconocidos creadores de teatro musical argentino. El actor, escritor y director lleva en su ADN una vasta tradición artística de siete generaciones de actores. Ha puesto en escena 56 obras teatrales de gran calidad, pero junto a Mahler estrenó su mayor éxito en 1991, “Drácula, el musical”, que les valdría varios premios a ambos. Actualmente, se encuentra a punto de estrenar “Wilde, un hombre” junto a Ana Acosta en el Teatro Regina. Esta obra no solo es un homenaje a la vida del célebre escritor, sino también a su madre, la legendaria actriz Ana María Campoy, al cumplirse dieciocho años de su muerte.

En la conversación con Héctor Maugeri, el actor se sumergió en los momentos íntimos de su infancia y su familia. Reflexionó sobre los sacrificios que marcaron la vida de sus padres y destacó sus rasgos más especiales. De su madre, Pepe destacó su sonrisa y el optimismo con el que logró sobreponerse a las adversidades que tuvo que sortear. “Trabajó desde los cuatro años, vivió guerras, hambre, muchas cosas, pero siempre tuvo una visión de la vida muy alegre. Muy optimista. De ella heredé el humor, pero también el temor a no tener”.

La frase que le cambió la vida

Recordando también a su padre, José Cibrián, admitió: “Creo que tenía afinidad con los dos (padre y madre). Papá me marcó la vida con frases, con hechos”. Esta declaración le dio pie al conductor para decir: “Bueno, hay una frase que es…”. Acto seguido, Pepe completó: “Se es hombre en la vida, no en la cama”. A sus 18 años, le confesó a sus padres que era homosexual y ésa fue la comprensiva respuesta que su padre le dio y que le cambió la vida para siempre. “Me dio una libertad absoluta. Me lo dijo tan tranquilo”, confesó.

Pepe Cibrián en el living de +Caras

“Un hombre que era muy hombre, por supuesto, y él le decía eso a mamá: ‘Pero Ana, ¿qué te preocupa? Tu hijo es muy hombre’”, sumó respecto de las palabras de José a su madre. Dando detalles de lo que pensaba ella, compartió: “De entrada no es que le molestara, pero sentía temor a que yo no fuera feliz”.

Por último, explicó: “Me lo dijo luego eso, pero cuando me vio feliz se quedó tranquila. Ella compartió mis dos relaciones más maravillosas y fue muy amiga de mis ex parejas”.

MDP