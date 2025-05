De Pepe Cibrián y Cecilia Milone a Dolores Stabilini, su esposa: las desgarradoras despedidas a Ángel Mahler

De Pepe Cibrián y Cecilia Milone a Dolores Stabilini, las despedidas a Ángel Mahler reflejan el profundo dolor que atraviesa el mundo del espectáculo. Figuras emblemáticas del teatro musical y su círculo más cercano expresaron su pesar con mensajes conmovedores, recordando el legado de un artista que marcó generaciones.

Ángel Mahler

Las desgarradoras despedidas a Ángel Mahler

El adiós a Ángel Mahler se convirtió en un homenaje lleno de emoción y reconocimiento. Desde sus compañeros de escenario hasta su esposa, todos coincidieron en que su partida dejó un vacío inmenso en el teatro argentino, pero su arte permanecerá intacto.

Ángel Mahler y Dolores Stabilini

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras la partida del reconocido compositor que dejó una imborrable huella en el teatro nacional. Su muerte, a los 65 años, logró conmocionar a colegas, amigos y familiares que decidieron expresar su dolor a través de distintos mensajes de despedida que se convirtieron en un homenaje colectivo.

Uno de los primeros en manifestar su pesar fue Pepe Cibrián, su histórico compañero artístico con quien creó éxitos como Drácula, el musical. A pesar de que tuvieron grandes diferencias en los últimos años, el director teatral no dudó un segundo en dejar de lado las diferencias para expresar su cariño: “Fue como un hijo para mí, es perder la mitad de mi vida”.

Ángel Mahler y Pepe Cibrián

Por su parte, una de las despedidas más destacadas fue la de Cecilia Milone, quien interpretó a Mina Murray en Drácula, el musical, y compartió una relación artística. En un emotivo posteo en sus redes sociales, recordó el impacto que Ángel Mahler tuvo en su vida. “Hoy… te despedimos las dos. Mina y yo. Para las dos, significaste demasiado”, escribió, acompañando sus palabras con una imagen juntos de 2022.

A su vez, la actriz rememoró cuando el director de orquesta la acompañó en uno de los días más difíciles, su despedida del personaje de Mina, sin saber que tiempo después tendría que decirle adiós para siempre. “Me has abrazado. Me has entendido. Me conocías. Gracias. Te extraño”, concluyó.

Ángel Mahler y Cecilia Milone

Pero la despedida más íntima llegó de la mano de Dolores Stabilini, la esposa de Ángel Mahler, quien posteó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro donde se podían apreciar sus manos entrelazadas. “Me toca decirte hasta pronto... Lo inentendible de la vida que se desvanece en un instante... Va a llevar mucho tiempo sanar, pero siempre vas a estar en lo más alto empujándome a seguir”, relató.

Posteo Dolores Stabilini

En la misma línea, muchos actores y artistas del medio le dieron un sentido mensaje de partida; entre ellos destacaron los de Sandra Mihanovich, Adrián Barilari y Laura Esquivel. La ex Patito Feo no solo lo recordó por su trabajo, sino por su generosidad diaria: “Un abrazo inmenso a la familia. Siempre voy a recordarlo no solo por su arte… sino también por su generosidad”. A sus palabras se sumó Ricky Pashkus, quien escribió “Mi amor desde siempre. Un hombre que hizo historia”.

Ricky Pashkus

De Pepe Cibrián y Cecilia Milone a Dolores Stabilini, su esposa, las despedidas a Ángel Mahler reflejaron el profundo impacto de su legado en el mundo del espectáculo. A través de mensajes cargados de emoción y gratitud, sus seres queridos y colegas recordaron su talento, su pasión por la música y su contribución invaluable al teatro argentino.

VDV