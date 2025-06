La dura historia de Andrea Rincón y Ale Sergi: “Terminó muy enojado”

En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Andrea Rincón recordó su intensa y conflictiva historia de amor con Ale Sergi, líder de Miranda!. La actriz y conductora habló con sinceridad y contó cómo terminó la relación con el músico, el impacto emocional que sufrió y su decisión de no tolerar más vínculos violentos.

“Él terminó muy enojado, por eso le pedí disculpas públicamente, le dije cálmate. Le pedí disculpas a todos”, reveló sobre el final de la relación, que se extendió entre 2013 y 2014. Aunque breve, el vínculo fue tan mediático como conflictivo. Marcado con de idas y vueltas, escándalos, consumo problemático de sustancias y maltrato emocional.

Andrea Rincón y Ale Sergi.

Andrea fue contundente al reflexionar sobre lo vivido: “Las cosas son de a dos, las parejas son de a dos. Todo lo que pasó, lo cargué yo en mis espaldas”. También expresó su incomodidad con el tratamiento mediático que recibió en aquel momento: “Lo loco es que la prensa se acuerda de las cosas que hice yo, que fui la única que pagué el precio. Tuve que correrme de los medios, internarme y quedarme sola. Después él volvió conmigo”.

Además, la actriz remarcó que fue solo ella quien ofreció disculpas públicas. “Yo le pedí disculpas públicamente. A mí él nunca me pidió disculpas, yo me quedé solita bancando todo”.

Relaciones tóxicas y el camino hacia el amor propio

Lejos de tratarse de una experiencia aislada, Rincón reconoció que vivió dinámicas similares con otras parejas. “Las últimas parejas después de separarme me hicieron maldades. Uno se tatuó mis ojos y le hizo lágrimas de sangre. Yo siento que se quedan ensañados”, confesó.

Volviendo a Sergi, profundizó que durante su relación sufrió maltratos, incluso después de la ruptura: “Fue violento conmigo, aún después de la separación”. Y agregó con firmeza: “No me interesa, ya pasó. Pero si a vos te dicen algo, hacete cargo, recoge el guante y acepta que las cosas las hicimos de a dos”.

Con una mirada más firme y empoderada, expresó: “Siento que estuve silenciada mucho tiempo por no generar conflicto. ¿Por qué tengo que bancar violencia de tipos para no tener problemas?”.

Andrea Rincón en +Caras: "Las últimas parejas después de separarme me hicieron maldades".

Ya desde otro lugar emocional, Andrea asegura haber cerrado ese capítulo de su vida. “Quedé muy golpeada por muchas cosas que pasaron en el pasado, no quise más quilombos en mi vida. Lo único que hice fue tener una vida nueva y estoy buscando una vida”.

Sin embargo, dejó en claro que pudiendo haber recurrido a la Justicia, decidió no hacerlo. En ese sentido, reclamó: “No hice denuncias. Pero ya está, hay que aceptar cuando una mujer no te ama más y cuando una mujer decide terminar una relación”.

De esta forma, Andrea Rincón recordó su dura historia de amor con Ale Sergi. Actualmente, la actriz y conductora hoy transita una etapa marcada por la introspección, el amor propio y la búsqueda de vínculos sanos. En esa línea, blanqueó estar en pareja pero sin resignar su bienestar.