Andrea Rincón blanqueó que está en pareja: “Estoy dándole la posibilidad”

Luego de terminar su relación con Mauricio Corrado, Andrea Rincón se abrió sobre su vida amorosa y blanqueó que está en pareja en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Si bien no reveló el nombre, confirmó que volvió a apostar al amor: “No estoy sola, pero estoy yendo muy despacio para no repetir la misma historia”.

Tras una relación que duró dos años, iniciada en 2022 y finalizada en 2024, la actriz y conductora contó que hoy vive sus vínculos con más cautela y madurez: “Sé la cantidad de hombres que están haciendo fila, no estaría con ninguno. Hay una persona que sí, que estoy dándole la posibilidad, por eso el resto tiene la puerta cerrada”.

Andrea Rincón y el amor

Durante la entrevista, Andrea habló de sus relaciones pasadas, muchas atravesadas por el maltrato físico y el consumo problemático. “Me quisieron muy mal”, dijo, y reconoció con crudeza: “El amor de los hombres me lastimó mucho”. A la par, asumió su responsabilidad en esas elecciones: “Elegí mal, no puedo hacerme la víctima. Creo que es parte de la adicción”.

Andrea Rincón en +Caras: “No estoy sola, pero estoy yendo muy despacio para no repetir la misma historia”.

A raíz de estas vivencias, hoy se muestra mucho más prudente a la hora de entablar una relación afectiva. “A medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta, antes era más fácil, era carne de cañón. Me decían lo que quería escuchar y ya. Hoy estoy más lúcida, y me es más fácil”.

Cómo enamorar a Andrea Rincón

Confirmada su nueva relación, Maugeri le consultó qué busca en una pareja y qué cosas la conmueven, la conductora no dudó: “Primero, que me quieran, que me hagan sentir especial. No hay otra manera. No concibo el amor de otra forma. Cuando la persona me hace sentir especial, ahí es donde pongo la mirada”.

En ese sentido, Rincón se abrió sobre su deseo de convertirse en madre. “Congelé óvulos con mi última pareja, fue una decisión de los dos. Cada inyección que me daba, nos lo dimos juntos. No sé si lo hubiese hecho sola”, relató. Esperanzada, agregó: “Estoy convencida, y es una promesa de Dios, que voy a tener hijos de una forma natural con una persona que no creo que esté muy lejana. Tengo los óvulos, son tres”.

Andrea Rincón en +Caras: "Cuando la persona me hace sentir especial, ahí es donde pongo la mirada".

Andrea Rincón y su presente emocional

La actriz ganadora del Martín Fierro en 2016 dejó atrás las relaciones tóxicas y construyó un presente desde la sanación y el amor propio. “Ya no estoy necesitada ni carenciada de amor. Ya me amo lo suficiente. No necesito un hombre. Si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, aseguró.

Con una nueva forma de ver el amor, Andrea Rincón blanqueó está en pareja pero sin resignar su bienestar. La actriz y conductora hoy transita una etapa marcada por la introspección, el cuidado propio y la búsqueda de vínculos sanos.