Andrea Rincón y su recordada pelea con Mónica Farro: “Me fui a consumir y llorar”

Andrea Rincón recordó su histórica pelea con Mónica Farro en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Con total sinceridad, la actriz de 40 años repasó los momentos más difíciles de su carrera en el mundo del espectáculo y revivió el conflicto con la vedette uruguaya que marcó un antes y un después en su vida.

Andrea Rincón y la cosificación de su cuerpo

Rincón saltó a la fama en 2007 con su participación en Gran Hermano, cuando tenía 21 años. Luego fue vedette, protagonizó tapas de revistas y, con el tiempo, logró consagrarse como actriz. En 2016 recibió el Martín Fierro como actriz revelación por su papel en La Leona. Hoy conduce su propio programa y forma parte del elenco de The Clouds (Las Nubes), dirigida por Eduardo Pinto.

Sin embargo, no todo fue éxito. En sus años como vedette, la modelo fue duramente cosificada por su físico y protagonizó situaciones muy dolorosas. “Fue algo muy violento que me hice a mí o que, en algún punto, dejé que me hagan”, expresó. “Cuando empecé a trabajar y ganar dinero con mi físico, fue muy violento para mí. Por las miradas y lo que se decía”.

Andrea Rincón en +Caras: “Cuando empecé a trabajar y ganar dinero con mi físico, fue muy violento para mí".

Y agregó: “Me violentaron mucho y yo también lo permití. Podría haberme corrido y en vez de eso daba batalla, lo soportaba. Esa era la imagen que quería dar: que podía con todo, que me iba a defender. Y la verdad es que me dolía muchísimo”.

La pelea de Andrea Rincón y Mónica Farro que quedó en la historia

En 2013, Andrea Rincón protagonizó una fuerte pelea con Mónica Farro en el corte del programa Intrusos (América), que entonces conducían Jorge Rial y Luis Ventura. El cruce fue tan explosivo que casi terminan a los golpes. Farro la acusó de tener problemas de adicción, mientras Rincón sacó a la luz una infidelidad que involucraba al marido de la uruguaya.

La pelea de Andrea Rincón y Mónica Farro que quedó en la historia.

“Cuando volví a mi casa, consumí”, recordó Andrea con crudeza. “Ese día me encerré a llorar mucho. Me fui directo a consumir y llorar”. El episodio, lejos de ser anecdótico, dejó marcas profundas. “Para mí, faltarle el respeto a otra mujer es tremendo. Todo el mundo decía: ‘¡Qué genia!’, y para mí no sos una genia. La gente arengaba a dos mujeres faltandose el respeto en televisión, y no hay nada que sea más decadente”.

Andrea Rincón y su pelea con Mónica Farro: “No hay nada más decadente que dos mujeres faltandose el respeto en televisión”.

Un nuevo presente de Andrea Rincón

Con el tiempo, ambas se pidieron perdón y miran con distancia ese oscuro capítulo. La conductora de TVR (C5N) ha hablado en varias oportunidades sobre sus adicciones y problemas de salud mental, y hoy transita una etapa completamente distinta de su vida.

Desde el trabajo terapéutico y la resiliencia, Andrea Rincón dejó atrás su escandalosa pelea con Mónica Farro y todos los episodios que la alejaron de sí misma. Hoy conduce Con todo respeto por Canal 9, un ciclo que combina actuación, testimonio y análisis terapéutico. “El camino de sanación empezó conmigo y sigue con los demás”, explicó. A través de este espacio, busca generar conciencia y ofrecer herramientas emocionales para sanar.