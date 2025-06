Andrea Rincón reveló qué le pasó al dejar de consumir drogas: “Comía 16 facturas en un mismo día”

Andrea Rincón abrió los capítulos más oscuros de su vida y reveló qué le pasó al dejar de consumir drogas durante una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Con total sinceridad, la actriz habló sobre su lucha contra las adicciones, los efectos físicos y emocionales que le dejó la abstinencia, y cómo encontró en la actuación y la conducción una forma de sanar.

Conocida por su famosa participación en Gran Hermano 2007 y su posterior consagración como actriz —con un Martín Fierro como revelación por su papel en La Leona—, Rincón transita hoy un momento de plenitud. Lejos de su etapa como vedette, marcada por la cosificación y la sobreexposición, la artista encontró un nuevo rumbo en el arte y la conducción. Hoy conduce Con todo respeto (Canal 9), un rol desde el que busca ayudar a personas en situación de adicción.

La lucha de Andrea Rincón contra las adicciones

Pero antes de llegar a este presente, atravesó momentos extremadamente difíciles. Además de las adicciones, el punto de quiebre fue un intento de suicidio que conmocionó a su familia y la llevó a comenzar un proceso de recuperación. Fue internada tres veces en un neuropsiquiátrico, inició psicoterapia y recibió el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, un paso clave para empezar a reconstruir su vida y carrera.

De esta forma pudo cerrar aquel oscuro capítulo y vivir un presente más sano. Sin embargo, esa transición, tuvo efectos físicos y emocionales que se manifestaron a través de una relación compulsiva con la comida y también con los hombres. “No sentí abstinencia, fui cambiando de compulsión en compulsión. Enseguida lo cambié por la comida. Me iba al cine y me comía baldes grandes de pochoclos, los recargaba y volvía a comer”, relató.

Andrea Rincón en +Caras: “No sentí abstinencia, fui cambiando de compulsión en compulsión".

Luego, confesó: “Me atoraba con comida. Me comía un salame, un queso, una mortadela, 16 facturas, todo en el momento”. En esa línea explicó que, al no poder expresar lo que sentía, encontraba una vía de escape en la comida. “El adicto es el que no dice. Yo no podía decir lo que me pasaba, si me enojaba con alguien no podía hablar”, explicó.

Andrea Rincón contó por qué siempre eligió parejas tóxicas

En ese sentido, reconoció que las compulsiones también se trasladaron al plano afectivo. “Después, tuve parejas tóxicas donde consumía maltrato”, reveló. Y al ser consultada sobre si fue adicta al sexo, contestó sin vueltas: “En algún momento sí”.

Andrea Rincón en +Caras: “Después, tuve parejas tóxicas donde consumía maltrato”.

“Vos dejás la sustancia, pero estabas llenando un vacío. Ese vacío te empieza a pedir algo”, explicó y recordó que “me tomaba cinco termos de mate por día”. Además, agregó: “El consumo empieza a mutar. Me ponía en una relación con un hombre muy tóxico y me hacía adicta a esa persona”.

A través de una diálogo sincero e íntimo con Héctor Maugeri en +Caras, Andrea Rincón abrió los capítulos más oscuros de su vida y reveló qué le pasó al dejar de consumir drogas. Hoy mira con distancia y superación aquellos momentos oscuros que marcaron su pasado. Con un fuerte compromiso con la salud mental, se dedica a ayudar desde la empatía a otras personas que, como ella, enfrentan luchas similares.