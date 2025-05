En una íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Alejandro Awada habló con total honestidad sobre los aspectos más sensibles de su vida. Con la calma y profundidad que lo caracterizan, el reconocido actor abrió su corazón para contar cómo fue su vínculo con sus padres, especialmente con su padre, Abraham Awada, un hombre que marcó su infancia.

"¿Pudiste hablar con tus padres de amor como lo hacés con tu hija?", le preguntó Maugeri. Awada respondió sin vueltas: "En este momento, con mi madre sí, de una manera rotunda. Fui aprendiendo con los años. A mi madre le digo que la amo y agradezco poder decírselo".

La relación de Alejandro Awada con su padre

El actor, de raíces sirio-libanesas y criado en una familia de cinco hermanos, se detuvo luego a recordar a su padre con palabras que, si bien cargadas de nostalgia, también evidencian un proceso de comprensión y perdón. “Con mi padre era más difícil. No era tan generoso en el amor. La palmada estaba, pero el abrazo contenedor… no. Está mal que lo diga, pero de mi padre no lo tuve, me dolió la vida”, confesó.

A pesar de esa carencia de cariño durante su niñez, hoy elige mirar atrás con ternura y superación. “En este momento le daría un abrazo con muchísimo gusto. Le diría ‘te quiero mucho, pa. Está todo más que bien, te quiero muchísimo’”, expresó con emoción, demostrando que supo sanar aquellas heridas.

Alejandro Awada y su padre.

Asimismo, recordó una imagen clave: una foto en la que su padre sostiene en brazos a su hermana menor. Fue Juliana Awada, actual esposa del expresidente Mauricio Macri, quien logró ablandar el corazón del empresario textil. “Es contundente cómo Juliana consiguió que mi padre abriera su corazón. En esa foto él está divino, luminoso, lindo, agradecido”, relató con una sonrisa.

Alejandro Awada junto a su madre y hermanos.

En sintonía, el actor, quien recientemente brilló en la obra teatral “Match for love”, no escatimó elogios para su hermana, con quien mantiene un vínculo muy cercano, más allá de las diferencias ideológicas. “Es una persona luminosa y bella, no solo por lo estético. Es un ser humano bello”, afirmó.

La entrevista con Héctor Maugeri fue un recorrido profundo por las emociones de un hombre que caminó por senderos oscuros y dolorosos pero aprendió a perdonar y a elegir el amor como respuesta. En cada palabra de Alejandro Awada, se reflejan no solo las marcas del pasado, sino también la evolución de un artista sensible que supo transformar las sombras en arte, y el silencio de la infancia en palabras llenas de verdad.