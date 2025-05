Alejandro Awada se emocionó hasta las lágrimas al escuchar un mensaje inesperado de su hermana Juliana Awada. Durante una charla íntima y sincera con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el prestigioso actor se permitió abrir su corazón para hablar como nunca antes de su familia y del vínculo especial que tiene con su hermana menor.

El verdadero vínculo de Alejandro Awada con su hermana Juliana

Durante la entrevista, Alejandro habló con ternura y orgullo de sus hermanos. “Mis hermanos son unos genios, siempre estuvieron al lado mío, me perdonaron y me quieren, y los quiero mucho”, expresó con la honestidad. Además, no ocultó su agradecimiento por el apoyo incondicional de su entorno más íntimo, sobre todo durante los momentos más oscuros de su vida.

Alejandro Awada en +Caras: “Mis hermanos son unos genios, siempre estuvieron al lado mío”.

Durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), cuando Juliana fue primera dama, Alejandro fue consultado por los medios más de una vez, aunque no por su trabajo artístico, algo que en su momento le despertó enojos. “Yo creía que me llamaban a mí como actor para hablar, pero me llamaban para hablar de Juliana”, comentó.

Más allá de las tensiones que pudo haber entre lo profesional y lo familiar, su vínculo con Juliana se mantuvo firme y lleno de afecto. “Para mí fue la mejor Primera Dama de la historia. La amo, la elijo y la admiro muchísimo. Ella también me perdonó, también me quiere, me acompaña y me abraza”, dijo, antes de vivir uno de los momentos más emocionantes de la entrevista.

Alejandro Awada y Héctor Maugeri en el living de +Caras.

El mensaje de Juliana Awada que emocionó a Alejandro Awada en vivo

El conductor de +Caras interrumpió la conversación para compartirle en vivo un mensaje de voz que Juliana le había grabado especialmente. “Alejandro es una gran persona en todo sentido. Cariñosa y sensible. Toda su vida tuvo esa pasión y vocación por la actuación. Lo ha hecho muy bien, es un gran actor. Lo quiero mucho y él lo sabe, es mutuo el cariño que nos tenemos”, se escuchó decir a Juliana con voz cálida. Al oírla, Alejandro no pudo contener las lágrimas. “La adoro, la elijo. Es una gran mujer, una preciosa madre, esposa y una gran hermana”, dijo visiblemente conmovido.

El actor también habló de su madre, Elsa Esther Baker —más conocida como Pomi—, a quien definió como el verdadero pilar del clan Awada. “Somos una familia muy numerosa, pero la reina de todos es mi madre. Tiene 89 años. Hace que estemos todos presentes y que no haya ningún tipo de discrepancia ni enojos entre nosotros”, destacó, y agregó con orgullo: “Trabaja, es la que sostiene todo”.

Alejandro Awada, Daniel Awada, Zoraida Awada, Leila Awada, Juliana Awada

Lejos de evitar el tema político, Awada reconoció que durante el gobierno de Macri hubo momentos de diferencia con su hermana, pero que el vínculo se mantuvo intacto. “Ella es muy inteligente. Entendió cuál era mi postura y en vez de correrme, me abrazó. Pensamos distinto, pero te amo. Podía haberse enojado u ofendido. Le pedí disculpas y me perdonó al instante. No fue un buen momento mío. Debería haber cerrado más la boca”, confesó, haciendo una autocrítica que confirma su evolución personal.

De esta forma, Alejandro Awada se emocionó hasta las lágrimas al escuchar las profundas palabras de su hermana Juliana Awada. Además, la entrevista con Héctor Maugeri en +Caras mostró a un hombre sensible, que valora el amor de su familia por encima de cualquier diferencia, y que reconoce en sus hermanos y su madre el verdadero sostén de su vida.