El pasado martes, Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, estuvo como invitada en +CARAS (Caras TV y Net TV, lunes a viernes a las 20hs) y habló a corazón abierto con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas. Durante la íntima charla, la exmodelo reveló el verdadero motivo de su separación de Ortega, quien actualmente está en pareja con Julieta Prandi.

Dutil y Ortega estuvieron juntos por más de veinte años, tuvieron dos hijos -India y Bautista-, e incluso vivieron una década en Miami. Sin embargo, en 2018 decidieron poner fin a su historia de amor después de varios intentos de reconciliación.

La conductora del podcast “Las pibas dicen” contó que la estadía en Miami afectó su relación con Ortega, pero sobre todo a ella que no logró reinventarse en dicho país. “Quiero irme a vivir al mar, pero estuvimos muy solos en Miami. No soy demasiado sociable, no tenía amigas. Mi personalidad no ayudó”, explicó.

No obstante, aseguró que la ruptura con Emanuel Ortega se dio por el desgaste de la pareja y en buenos términos. “La separación fue de a dos, fue mutua. Nos tendríamos que haber separado antes, nos separamos varias veces”, aclaró. Cuando Maugeri le preguntó cuánto antes, Dutil respondió entre risas: “Quizás seis años antes, por ahí más o menos”.

Ana Paula habló con cariño sobre su ex: “Emanuel es un tipazo, tiene que ver con que desconectamos y se terminó. Hay que retirarse, hay que hacerlo bien”. Sin embargo, confesó que al principio no estaba preparada para que él encontrara rápidamente un nuevo amor. “Él se puso de novio y en ese momento yo no estaba preparada para saber que él tan rápido había encontrado un nuevo amor. Ahí me dolió el ego. Me enteré por él”, reconoció.

Finalmente, Ana Paula expresó que la separación fue la mejor decisión para ambos: “Por suerte, desde que tomamos la decisión nunca más intentamos volver, entendimos perfecto que eso se terminó. Tuvimos una historia de amor re linda pero que ya está. Hoy el amor se transformó”.

