Este martes, Ana Paula Dutil fue la invitada especial al living de +Caras. En diálogo con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas, la exmodelo sacó a la luz el peor momento de su vida y habló sin filtros sobre su lucha contra la depresión y los desafíos que enfrentó desde su niñez.

Ana Paula Dutil en +Caras

Ana Paula es un testimonio de superación y resiliencia. Su vida en el último tiempo estuvo marcada por una depresión no diagnosticada, el doloroso divorcio de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante más de veinte años y es padre de sus dos hijos (Bautista e India), y una mudanza de país, factores que culminaron en una crisis severa que la llevó a intentar quitarse la vida.

La difícil infancia de Ana Paula Dutil

Cuando Héctor Maugeri le consultó por la depresión que padece y el crítico momento que vivió, Dutil contó: “Siento que mi depresión viene de la niñez. Estaba deprimida sin estar diagnosticada, y cuando regresé a vivir a Argentina después de diez años viviendo afuera y me separé, todo el cambio no me ayudó, no fue el mejor momento”.

Ana Paula Dutil en el living de +Caras

Al ser consultada sobre cómo vivió su infancia, la exesposa de Emanuel Ortega confesó: “Recuerdo no haberlo pasado muy bien”. Además, agregó que su madre también sufría de depresión y aseguró que no supo cumplir con su rol de madre.

Por último, Ana Paula explicó que su madre también tuvo una infancia difícil, marcada por abusos, lo que complicó su vínculo madre-hija. “No me sentía una hija observada, pero la entiendo perfectamente porque ella tampoco tuvo eso y no supo darlo. Yo también cometí algunos errores parecidos con mis hijos”, admitió con mucha comprensión.

