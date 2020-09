Ana Paula Dutil habló sobre la relación de Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Después de que Julieta Prandi confirmó que estaba de novia con Emanuel Ortega, comenzó a circular el rumor de que la ex del cantante, Ana Paula Dutil, volvería a la Argentina para intentar recomponer su matrimonio.

Sin embargo, en diálogo con el programa radial El espectador, que conduce la periodista Pía Shaw, negó todas esas versiones: "Estoy bien, pero me pone mal tantas mentiras. No me siento muy cómoda haciendo estas cosas, pero hay mucha mentira alrededor de todo. Está bueno dar la cara y contar la verdad. Conviví 20 años con la familia de Emanuel y son maravillosos. Que digan que ellos planearon mi vuelta a Argentina para reconquistarlo es una locura. Es todo mentira".

Ana Paula y Emanuel finalizaron su relación después de 20 años de amor y lo anunciaron el año pasado. "Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos amorosamente. Fue muy sano. Entendimos que hay ciclos que se acaban. En el momento que nos separamos vino la idea de irnos a Buenos Aires y decidimos volver todos porque sentimos que era lo mejor para la familia. Sentimos que había que volver. Todo se planeó para hacerlo en junio y lamentablemente la pandemia no nos permitió hacer la mudanza", aseguró.

Sobre la relación de su ex con Julieta Prandi, admitió que "sabía que Emanuel estaba comenzando una relación con Julieta, no me enteré por los medios. Le deseo lo mejor y es la verdad. Se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Evangelina ha sido la mejor suegra para mí. No vuelvo a reconquistar a nadie; fue el plan desde un principio retornar al país".

"Mis hijos se enteraron por lo mediático que pasó. Pero con Emanuel entendimos que a veces esto es parte del mundo de los adultos, porque en el momento en que él me lo contó, se estaba conociendo con Julieta. Nunca se sabe qué puede pasar y nos parecía que no había que contarles a los chicos. Pero sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles", aseguró en la entrevista a Pía.

Además, Dutil aseguró que “la familia de Emanuel no está en contra de su nueva relación. La van a querer a Julieta como lo hicieron conmigo. Con mis cuñadas tengo una relación de hermanas y vamos a seguir teniendo esa relación".

Sobre Julieta Prandi, la ex modelo tuvo buenas palabras para con la conductora: "Ella es más joven. La he cruzado y me parece divina. Ojalá les vaya muy bien".