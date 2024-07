Ana Paula Dutil: la oscura verdad detrás de su vida en Miami

Este martes, Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, estuvo como invitada en +CARAS (Caras TV y Net TV, lunes a viernes a las 20hs) y habló a corazón abierto con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas. Durante la íntima charla, la exmodelo se sinceró sobre su lucha contra la depresión y los desafíos que enfrentó cuando se mudó a los Estados Unidos con su familia.

Ana Paula Dutil junto a Héctor Maugeri en +Caras

Dutil y Ortega estuvieron juntos por más de veinte años, tuvieron dos hijos -India y Bautista- y vivieron una década en Miami. Sin embargo, en 2018 decidieron poner fin a su historia de amor después de varios intentos de reconciliación. Una depresión sin diagnosticar, el doloroso divorcio y la vuelta a argentina, fueron los factores que desencadenaron una crisis severa que la llevó a intentar quitarse la vida. En este contexto, la invitada relató los difíciles momentos que atravesó durante su estadía en la famosa ciudad estadounidense.

“Miami no me ayudó. Quiero irme a vivir al mar, pero estuvimos muy solos ahí. No soy demasiado sociable, no tenía amigas. Mi personalidad no ayudó”, comenzó diciendo la modelo cuando Héctor Maugeri le preguntó por la vida que construiyó junto a su familia. Además, lamentó no haberse separado antes de Emanuel Ortega: “Nosotros nos tendríamos que haber separado antes, mis hijos lo dicen siempre".

A pesar de que su historia de amor se haya acabado, la modelo y el artista ponen por encima de todo a sus hijos. "Entendimos que vamos a ser familia toda la vida, somos una familia”, aseguró.

El duro relato de Ana Paula Dutil

Dando detalles de su vida en Miami, contó cómo atravesaron los momentos de crisis con su ex esposo: “Yo era insoportable, él quería su tiempo y yo quería hablarlo y resolverlo”. Siguiendo su relato, agregó: “Volví a Buenos Aires separada, me costó mucho por la tristeza. Yo veía todo gris. Amigas tengo y las tenía, como Julieta (Ortega), pero en ese momento no lo valoraba porque la depresión te hace muy egoísta”.

“¿No te sentías completa?”, le consultó Maugeri y la modelo explicó que la depresión le generaba esas sensaciones. Según contó, llegó un momento en que no podía levantarse de la cama ni bañarse durante varios días, y sus pensamientos eran horribles. “No tenía voluntad. Me encanta cocinar y no cocinaba. Mi casa era un desastre y mi hija me dijo: ‘Mamá, yo no invitaba a mis amigas porque me daba vergüenza la casa’. Vivimos nueve meses con las cajas de la mudanza”, expresó.

Por último, destacó que la medicación y su entorno fue crucial para su recuperación: “A mí me ayudó mucho la medicación, los amigos y mis hijos que estuvieron ahí”.

MDP