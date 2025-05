De estar presa en Los Ángeles al encuentro con Fidel Castro, el relato de Susú Pecoraro sorprende aún cuatro décadas después del éxito de "Camila". La actriz, referente indiscutida del cine argentino, revivió esta impactante anécdota en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), donde repasó momentos clave de su vida artística.

Desde su debut cinematográfico en 1978, Susana “Susú” Pecoraro construyó una trayectoria brillante en cine, teatro y televisión. Pero fue en 1984, con Camila —dirigida por María Luisa Bemberg y coprotagonizada por Imanol Arias—, que alcanzó la consagración. La película, basada en el romance prohibido entre Camila O’Gorman y un sacerdote en tiempos del rosismo, fue un fenómeno: tres millones de espectadores y una nominación al Oscar la convirtieron en un clásico del cine argentino.

El viaje de Susú Pecoraro a Cuba y Estados Unidos

Ese éxito internacional la llevó a recorrer el mundo y a recibir múltiples premios, entre ellos en los festivales de Karlovy Vary, Biarritz y La Habana. Sin embargo, destacó que fue en Cuba donde más disfrutó y donde comenzó una historia que terminaría de forma inesperada en Estados Unidos.

“Fui muy feliz en La Habana, cuando me dieron el premio”, recordó la actriz con una sonrisa. “Había conocido a García Márquez, me encontré con Galeano, con intelectuales que habían visto Camila y se me acercaban. Me decían ‘Camila, vení conmigo’. Fue muy fuerte”, agregó.

Susú Pecoraro recordó su viaje a La Habana y Estados Unidos.

Entre risas, contó que Gabo —como le decían al escritor colombiano— no la soltaba. “Me decían: ‘ya te va a llamar Fidel’. Y me llamó. Vio la película, me mandó a llamar y me preguntaba cómo hice para actuar así”. Según Susú, ese ambiente la transformó: “Yo no estaba acostumbrada a estar en un grupo así. Para ellos, yo era ‘la talentosa Susú’. Todo me resultaba fácil ahí”.

Pero la felicidad pronto dio paso a una situación insólita: al llegar a Los Ángeles para los Oscar, fue detenida por las autoridades migratorias. “Me metieron presa”, reveló. “Había ido al Festival de La Habana y tenía el sello de Cuba en el pasaporte. Estaba en la fila, me hacen seguir a una policía, me meten en un cuartito… y ahí quedé”.

Susú Pecoraro con Gabriel García Marquez.

Lo que la salvó fue su fama. “Me dejaron salir porque tenía una revista que decía que llegaba a los Oscar, pero igual me tuvo que ir a buscar el cónsul”, recordó con humor.

A lo largo de su carrera, Susú Pecoraro ha protagonizado historias intensas en la pantalla y fuera de ella. De estar presa en Los Ángeles al encuentro con Fidel Castro, su testimonio no solo revela una anécdota increíble, sino también la dimensión internacional que alcanzó su talento.