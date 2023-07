Susú Pecoraro fue a ver la obra “La muerte de un viajante”, estupendamente interpretada por Imanol Arias, y al ver a la actriz, todos empezaron a correr la voz de que, sentada en la platea... ¡estaba Camila O'Gorman!, el personaje que Pecoraro interpretó junto a Imanol (quien en la ficción era el sacerdote Ladislao Gutiérrez).

En 1848, estos personajes históricos fueron asesinados en un fusilamiento ordenado previamente por Juan Manuel de Rosas, quien desaprobaba dicha relación por considerarla inmoral. El filme, llamado “Camila” (1984), fue dirigido por María Luisa Bemberg, estuvo nominado al Óscar a la Mejor Película de Habla No inglesa en 1985, y fue reconocida como la segunda mejor película del cine argentino de todos los tiempos en la encuesta realizada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken en 2000.

“Yo estaba ahí y la gente, al verme, empezó a decir: ‘Mirá está Susú, está Camila… ‘. Porque es un personaje que siempre generó eso, algo muy amoroso, como que el público te quiere… Como si Camila estuviera viva: me abrazaban, me agarraban de la mano, señoras muy mayores que me daban besitos… Y se empezó a correr la voz en el teatro que yo estaba. Cuando terminó la función comenzaron a gritarle a Imanol: ‘¡Está Camila, está Camila…!’. Y él bajó a saludarme y toda esa gente creó una magia en el momento que parecía el estreno de la película. Imanol es mi amigo, yo lo veo seguido, pero lo que se generó en medio del público fue muy fuerte. ¡Fue el encuentro de Camila con Ladislao!”, le dice la actriz a CARAS, medio que eligió para volver a brindar una entrevista después de muchos años.

Susú Pecoraro venía de protagonizar otro evento mediático tras ser homenajeada y recibir una distinción en la entrega de los Premios Cóndor organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. Formada en el Conservatorio de Arte Dramático, Pecoraro comenzó su carrera en publicidad, hizo televisión y teatro, y debutó en cine en 1978 con “Allá lejos y hace tiempo”, dirigida por Manuel Antín.

En 1980 participó en “Mis días con Verónica”, dirigida por Néstor Lescovich, y además de muchos otros éxitos cinematográficos, en 1984 protagonizó “Camila”, papel que le valió la fama internacional. En TV, uno de sus últimos trabajos fue “La Leona” (2016), y en cine también se destacó interpretando a Estela de Carlotto en el filme “Verdades Verdaderas” (2011), de Nicolás Gil Lavedra. Susú, que en 2018 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña como reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria profesional y su aporte al cine argentino, viene de hacer una serie que aún no se estrenó llamada “La Voz Ausente” (para Star Plus), junto a Benjamín Vicuña.

En la entrevista con CARAS abrió su corazón y contó cómo transita esta etapa de su vida… “Decidí dar esta entrevista a raíz de la exposición que me provocó la entrega de ese premio y lo que sucedió en el teatro con Imanol… Este es un momento en el que me siento muy feliz, solté tantas cosas que estoy liviana, tranquila. Trabajo mucho conmigo, me observo y observo mucho el comportamiento de los otros. Hoy estoy más instalada del lado de la vida, del disfrute. Y nunca tuve problema con decir mi edad, porque siempre me dan menos años. Ahora tengo 70 años y me gusta mucho decirlo… ¡Y tenerlos! (Risas)”, dice.

A SUSU PECORARO POR LA CALLE TODAVIA LA LLAMAN “CAMILA”

La actriz afirma: “Sucede todo el tiempo. Casi cuarenta años después del estreno de la película, todavía se me acercan abuelas y me dicen que a sus hija le pusieron de nombre Camila por el personaje que interpreté. Yo lo tomo con mucho cariño, porque siento que es respetar a esas personas, a nuestra historia, porque lo que cuenta el filme fue una hecho real, y a María Luisa Bemberg (la directora de la película), por lo difícil que era en ese momento contarla. María Luisa fue muy valiente, siendo una mujer, al filmar una película de época de esas características y tras las Dictadura. Jamás me voy a olvidar lo que pasó en el día del estreno. Estábamos en un auto con Imanol y María Luisa, la película se proyectaba en el Atlas de Recoleta. En un momento, un asistente nos llamó para que fuéramos adentro porque había un aplauso de la gente que no terminaba nunca. Y nos pararon a Imanol y a mí en el hall. La gente iba saliendo de la sala y seguía aplaudiendo. ¡Lo que fue esa energía! Acabábamos de ser fusilados en la pantalla por tener un amor prohibido, eran los primeros que la veían, y salían y nos veían a nosotros ahí parados. La gente aplaudía, nos abrazaba y lloraba”.

SUSU PECORARO: GRANDES AMORES Y HOMENAJES

Cuando se le pregunta si actualmente está en pareja, confiesa: “Siempre me gustó mucho estar en pareja y fui muy feliz cuando las tenía. Y en estos últimos años en que no estoy en pareja, estoy igual de feliz. Yo estoy bien, no estoy buscando estar con alguien, si se tiene que dar se va a dar. Mi vida está completa, si aparece alguien y me enamoro, va a estar bien. Y si eso no ocurre, igualmente me siento plena”.

—¿Puede decir que tuvo solo un Gran Amor (el más mediático fue su noviazgo con Miguel Angel Solá), o mantiene un buen recuerdo de todas sus relaciones?

—No podría decirte cuál fue mi Gran Amor, porque siempre sentí un gran amor. Siempre abrí mi corazón. Si hay capacidad de amar, cuando el amor se termina, esa capacidad sigue con vos. El amor no es mezquino. El amor está en mí, no en el otro, y aunque ahora no esté en pareja siento un amor tremendo por todo lo que hago. Yo soy amorosa desde que me despierto hasta que me acuesto, disfruto de todo. Poner el amor solo en la pareja me parece acotarlo mucho.

—¿Le gusta que le hagan homenajes?

—No pienso en eso. Lo que sucedió con el último premio que me dieron me gustó, me pareció algo lindo y sincero. Fueron los cronistas los que me homenajearon y es importante para mí que esa gente me valore. Tengo muchos premios, ahora están todos en una caja. Los usé mucho para separar libros en la biblioteca. Cuando va pasando el tiempo, te das cuenta de que todo es muy efímero, y pensar que uno dejó una huella es demasiado. Sin embargo, vivo con alegría lo que recibo de los actores y la gente en la calle. Me dan mucho cariño: algo amoroso hubo en mí porque es lo que me vuelve.

