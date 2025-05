Susú Pecoraro, la inolvidable protagonista de Camila y referente indiscutida del cine argentino, fue la invitada de honor de la semana en +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV. La actriz abrió las puertas de su presente y habló con total honestidad sobre su nueva vida lejos del vértigo de los sets, donde transita un momento de plenitud personal en el que prioriza el bienestar por sobre las exigencias del medio.

La actriz —que debutó en la pantalla grande en 1978— construyó una carrera impecable en cine, teatro y televisión. A lo largo de más de treinta años, trabajó en una veintena de películas, entre ellas la emblemática Camila, que se estrenó en 1984 y fue dirigida por María Luisa Bemberg. El filme se convirtió en la segunda cinta argentina en ser nominada al Oscar. Con su rol protagónico como Camila O’Gorman, conquistó al público y a la crítica, y dejó una huella imborrable en la historia del cine nacional.

A 40 años de la nominación al Oscar por Camila, Susana Raquel Pecoraro —conocida como Susú— encontró la alegría y el disfrute llevando una vida más pausada. “Es extraño porque estoy muy feliz”, confesó Susú con tranquilidad. “Vos dirás, pero ¿qué es lo que te sucede para que estés tan feliz? Tengo tiempo, me relajé con la edad, no tengo tantas exigencias ni objetivos a cumplir. Estoy disfrutando de la vida”, declaró ante la mirada atenta de Maugeri.

En una revelación sincera, la actriz confesó que durante años priorizó su carrera por encima de su vida personal, lo que la llevó a perderse momentos valiosos. “Trabajé tanto, pero tanto… Trabajo desde los 17 años. Es mucho. No paré, hice de todo. Antes de ser actriz también trabajé. Siempre trabajé”, relató.

En ese sentido, rememoró los sacrificios que exige su vocación. “Esta es una profesión en la que te despertás muy temprano y te acostás muy tarde. Mis amigos se iban a bailar o se quedaban haciendo música y yo me tenía que ir a dormir. Entre ellos quedó la frase: ‘¿Filmás mañana?’ Como diciendo te tenemos o no te tenemos”, contó con humor.

Cuando Maugeri le preguntó qué disfruta hoy, Susú respondió con naturalidad, mostrando cómo su presente se conecta con su infancia: “Siempre fui igual. Desde chica disfruto las mismas cosas que disfruto hoy, no hay mucha diferencia. Me gustaba correr por la playa, hoy me gusta correr por la playa. Me gustaba disfrazarme, me gusta hoy también. Mi vida y mi infancia tienen mucho que ver con lo que soy. Para mí la infancia es todo, para hablar de mí hoy tengo que hablar de mi infancia”.

Uno de los últimos trabajos de la consagrada actriz argentina fue su participación especial en La voz ausente, la nueva serie de suspenso psicológico de Disney+, protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi. La ficción, basada en la novela homónima del psicoanalista y escritor Gabriel Rolón, marcó el regreso de Susú a la actuación tras un prolongado silencio mediático elegido por ella misma.

Durante la entrevista con Héctor Muageri en +Caras, Susú Pecoraro mostró cómo es su nueva vida. Una que, a sus 71 años, elige vivir lejos de las presiones que implican las grabaciones y más cerca de lo que siempre fue. Su regreso a la actuación con La voz ausente no es un retorno forzado, sino una participación elegida, en el marco de un presente donde el disfrute y la calma son protagonistas.