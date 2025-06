Flavia Palmiero reveló cuál fue la única cirugía que se hizo en su vida durante una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). A sus 58 años, la actriz, conductora y empresaria textil habló a corazón abierto sobre el paso del tiempo, su presente y cómo eligió transitar esta etapa con autenticidad y sin cirugías estéticas, salvo una excepción.

Reconocida por su carisma y una carrera multifacética que incluye televisión, cine y moda, Flavia comenzó a destacarse a los 17 años, cuando fue elegida para interpretar a Eva Perón en la primera película sobre la dirigente política argentina, estrenada en 1984.

En +Caras, Flavia Palmeiro reflexiona sobre el paso del tiempo.

“A lo largo de mi vida hice muchas cosas, pero a veces siento que fueron otras personas las que lo hicieron”, expresó, reflexionando sobre su vasta trayectoria. “Vivo mucho el presente”, agregó con seguridad.

El paso del tiempo y la plenitud actual

Consultada sobre cómo vive esta etapa, Palmiero compartió: “Vivo todo con mucho vértigo, a veces me pongo un chip de exigencia. Es momento de disfrutar porque antes no podía disfrutar”. Y sumó: “Antes era muy trascendente para los demás, pero yo no lo disfrutaba”.

Flavia Palmeiro: “Antes era muy trascendente para los demás, pero yo no lo disfrutaba”.

Con claridad, definió su nueva filosofía de vida: “Yo elegí madurar, no envejecer”, y explicó: “La diferencia es que cuando madurás, te sentís plena, aceptás todo lo que te pasó. No tenés ni lo que pasó ni lo que va a pasar. Lo que tengo hoy, es lo que soy. Y lo que ves, es lo que hay. Con eso, hacemos mucho”.

Qué cirugía se hizo Flavia Palmiero

A pesar del paso del tiempo, Flavia Palmiero irradia plenitud, no solo desde lo estético, sino también desde lo emocional. Por su belleza intacta, surgieron rumores sobre posibles retoques estéticos. Sin embargo, la actriz decidió hablar con total honestidad: “No tengo cirugías. Elegí hacerme tratamientos, pero no tengo cirugías salvo en las lolas”, reveló con naturalidad.

En ese sentido, contó que fue hace más de 20 años e, incluso, que le llevó tiempo tomar esa decisión: “Era para recuperar las lolas que tenía porque amamanté mucho a mis hijos. Yo me veo, obviamente: los ojos están más chiquitos, pero me maquillan y me peinan. No me molesta, lo asumo. Hay que amigarse porque si no la pasás muy mal”.

Flavia Palmiero y su vitalidad a los 58 años

Sin prejuicios sobre la edad, Palmiero afirmó: “Tengo 58 años. Los 50 son la nueva juventud. Cambiaron las ganas. Cambió ser consciente de que nos tenemos que cuidar, llevar una alimentación saludable. Hay muchas cosas que antes no se sabían y eso ayuda”.

Flavia Palmeiro a los 58 años: “Yo elegí madurar, no envejecer”.

Sobre su presente profesional, destacó el desafío que implicó su último papel: “Yo no me veo joven, sí me veo vital y con mucha capacidad laboral. Fue un desafío hacer Madame Requin, la novela. Nunca había hecho un personaje así. Cuando terminé de grabar la serie, dije: ‘Lo logré’. Me sentí cien veces mejor”.

A sus 58 años, Flavia Palmiero celebra su madurez con plenitud, vitalidad y una visión renovada sobre la belleza, dejando claro que solo se realizó una cirugía en su vida y que el resto de su armonía estética proviene del cuidado, la actitud y el amor propio.