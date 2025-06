Flavia Palmiero habló sin filtros sobre su relación con Franco Macri, el poderoso empresario y padre del expresidente Mauricio Macri, en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). A sus 58 años, la actriz y conductora repasó con sinceridad uno de los romances más mediáticos de su vida, que ocurrió entre 1998 y 2000 y fue foco de atención en todos los medios del país.

La historia entre la modelo y el empresario comenzó cuando ella tenía 32 años y él 68. Pese a la diferencia de edad, tuvieron una fuerte conexión. Al calor de la relación también comenzaron a surgir distintos tipos de rumores y prejuicios. Cuando sucedió la ruptura de Flavia y Franco, circularon muchas versiones. Hasta se habló de dinero. Pero la actriz siempre aclaró que jamás recibió mensualidad ni aporte alguno de parte del empresario.

Flavia Palmiero y Franco Macri mantuvieron una relación amorosa que duró dos años.

Según contó la animadora infantil en otra oportunidad, el fin de la relación se debió a que Franco tenía intenciones de apostar a una convivencia, pero ella no estaba preparada porque sus dos hijos (de una relación anterior) todavía eran muy chicos. El empresario, nacido en Italia y nacionalizado argentino, falleció en 2019 a los 88 años.

Fue una pareja muy mediática. Los había presentado la mejor amiga de Palmiero, Daniela, quien era sobrina de Macri. Pese a que el vínculo fue breve en términos cronológicos, dejó una marca indeleble en la vida de la actriz.

Recordando este vínculo, el conductor de +Caras comentó: “Estuvieron dos años juntos y vos te la jugaste y lo acompañaste. Fuiste su mujer, su conseja, contención y él también”. Palmiero confirmó sus palabras con naturalidad y honestidad: “Siempre necesité hombres protectores. Ya me amigué con eso. A mí me gusta que me protejan. Seguramente tiene que ver con la ausencia de mi papá”.

A pesar de que el empresario ítalo argentino era dos veces mayor que ella, Flavia dejó en claro que siempre fue dueña de sus decisiones y que no tiene prejuicios con la edad: “Yo era una mina más grande de cabeza, ya tenía hijos, venía de ganar bastantes títulos. Era una mujer hecha y derecha. Siempre elegí estar o no estar”.

Flavia Palmiero en +Caras: "Era una mujer hecha y derecha, siempre elegí estar o no estar".

Además, con una mirada enfocada en el presente, aseguró que no se arrepiente de nada: “No me arrepiento de ninguna de las relaciones que tuve. No me cuestiono nada. Estoy hoy acá. No voy para atrás”.

Fueron tales los prejuicios que circularon sobre su relación que la empresaria textil recordó un episodio incómodo con una periodista que la tildó de frívola. Lejos de dejar pasar el comentario, la actriz respondió con firmeza: “Yo le dije: ‘¿quién es la frívola? ¿Vos qué creés, que me conocés por una foto?’. A veces, por más que uno sea honesto, mucha gente ve algo de uno, que uno no es”.

Con esta entrevista en +Caras, Flavia Palmiero recordó su historia con Franco Macri, una relación que atravesó el ojo público y que aún genera interés. A sus 58 años, la actriz y empresaria reafirma su capacidad de hablar sin filtros sobre su pasado amoroso, dejando en claro que cada etapa vivida la convirtió en la mujer plena y segura que es hoy.