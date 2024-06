Florencia Peña se hizo presente en los estudios pertenecientes a CARAS TV y Net TV y formó parte de una agradable entrevista comandada por Héctor Maugeri. El segmento de reportajes se transmite de lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, y busca honrar a los famosos del espectáculo.

El mundo y la sociedad fueron evolucionando a favor de la nuevas generaciones, que continúan mejorando aspectos relacionados a la forma de concebir ciertas cuestiones que durante el pasado perjudicaron a las personas. Tiempo atrás el padecimiento de las burlas o molestias que recibían los niños o adolescentes no tenía nombre y, hoy en día, posee una denominación que lo hace más perceptible.

La reconocida actriz no fue exceptuada de esto y manifestó que durante su infancia le sucedió en demasía. "Ahora que podemos ponerle nombre a eso que nos molestaba cuando alguien nos criticaba o gastaba, que es el bullying, a mi me pasaba mucho", soltó en ese sentido.

"Yo iba a una escuela muy compleja, que el Material Ter Admirabilis Schoenstatt. Era un colegio alemán, de mujeres solas y yo ya de pequeña era un petardo. Entonces, ahí había algo que no encajaba muy bien", describió sobre el establecimiento en el que se educó.

Florencia Peña y la no decisión de cambiar de colegio

Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS y conductor de +CARAS, fue indagando sobre diversas aristas de la vida de la actriz y comediante argentina. La infancia y poder conocer esa fibras más personales formaron parte de uno de los puntos fuertes de la entrevista realizada por la pantalla de CARAS TV y Net TV.

Como se dijo anteriormente, las sociedades van evolucionando y mejorando su forma de pensar. Es por eso que Florencia Peña comparó la elección de la educación y la selección del instituto o establecimiento al cual enviar a los descendientes para que se formen y tengan los estudios necesarios para afrontar la vida.

"Ahora nuestros hijos nos dicen ahí no quiero ir y es no. En mi época no era así, no podíamos decir nada", afirmó y Maugeri complementó: "Además, los profesores siempre tenían razón para los padres". Luego, la presentadora de televisión expresó: "Mi mamá y mi papá creyeron que una educación religiosa me iba a dar religiosidad e iba a salir educada y tranquila".

Por último, Florencia reconoció que no es religiosa, no sigue este tipo de mandatos y que posee otras creencias: "Me peleaba mucho contra los mandatos religiosos. De hecho, no soy religiosa. Creo en el universo, la energía más allá de nosotros y en lo tangible. No creo en el Dios católico".

