En la edición de este jueves, Florencia Peña fue la personalidad del espectáculo argentino que se hizo presente en los estudios pertenecientes a CARAS TV y Net TV. El programa que se emite lunes a viernes, a las 20:00 hs, tiene la conducción de Héctor Maugeri, quien es el encargado de honrar a todas las celebridades.

La prestigiosa actriz es considerada una persona de mentalidad muy amplia, tal es así que logró ubicar en la agenda mediática y en la de las parejas la cuestión del 'poliamor'. Pero llevándolo a una cuestión más relacionado a lo físico y a su nacimiento, es una realidad que llegó al mundo con la cabeza abierta.

Todo tiene una explicación y esta no es la excepción. "Nací con la cabeza abierta, con los huesos frontales abiertos. Siempre digo que es algo literal y metafórico el hecho de mi cabeza abierta", explico en relación a una dificultad que tuvo a la hora de salir de la cesárea.

"Cuando mi mamá me estaba por tener tuvo un preeclampsia, que es cuando te sube la presión, y no podía tenerme. Pujé durante 24 horas, que es una característica actual mía (entre risas), y como debían bajarle la presión finalmente fui a cesárea", profundizó Florencia acerca de los problemas que presentó durante el trabajo de parto.

La explicación médica que le aportaron a su progenitora es que a la hora de luchar para salir del vientre no se habían terminado de cerrar los huesos frontales y al hacer fuerza se abrieron más. "Cuando nazco, mi mamá ve que me reía y que me salía líquido. Los médicos decían que eran transpiración, pero ella se negaba porque decía que eran gotas perfectas", soltó sobre el argumento de los especialistas.

Las madres son sabias y conocen a sus hijos desde el momento en el que saben que están embarazadas. El instinto nunca falla y continuó con su sospecha de que no era algo normal: "En esa época no había tomografía computada. Visitó muchos médicos hasta que uno dijo:' 'Vamos a hacer una radiografía'. Me inyectaron aire, me hicieron una radiografía con contraste".

"Mi mamá dice que era una bebé muy buena porque no lloraba tanto, pero que era como todo muy invasivo", destacó la actriz en cuanto a su comportamiento durante las consultas. Y agregó: "Cuando hacen la tomografía, se dan cuenta que mis frontales estaban abiertos y que en el medio tenía un pequeño quiste que se había formado y que no permitía que no se cerraran".

Florencia Peña y la operación que le realizaron de muy chica

"Lo que goteaba era líquido cefalorraquídeo. Después de la tomografía, me operaron para sacarme el quiste que se había formado. La cicatriz de la frente se veía mucho cuando era chica, pero no me quedó ningún trauma. Conviví con ella", concluyó en referencia a la intervención que le realizaron.

