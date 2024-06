Florencia Peña, actriz y comediante de amplio recorrido de la pantalla chica argentina, fue la invitada especial que acompañó a Héctor Maugeri, conductor del segmento de entrevistas. De lunes a viernes, a las 20:00 hs, a través de CARAS TV y Net TV se puede visualizar el programa que busca honrar a las personalidades de nuestro espectáculo.

La reconocida artista confesó que al nacer tenía abiertos los huesos frontales de su cabeza, motivo que la llevó a gotear líquido cefalorraquídeo y posteriormente la aparición de quiste que no permitía que se cierren. Todo debido que su madre, a la hora del parto, tenia preeclampsia (presión alta) que no le posibilitaba que nazca y derivó en una cesárea.

La explicación médica era que las gotas que caían por su frente eran transpiración, pero su mamá le hizo caso a su instinto y decidió visitar a diversos médicos. En este contexto, fue que le detectaron el quiste por el cual rápidamente debió ser operada y que hoy le deja una cicatriz, de la cual no posee inseguridad alguna.

De igual forma, también hubo una Florencia que fue niña y vivió una infancia en la que pudo disfrutar de empezar a recorrer lo que hoy en día es su profesión. "Era una niña muy lúdica. Hay algo de Felipe, mi hijo más chico, que me identifica y que es muy potente", comenzó diciendo al respecto.

Florencia Peña.

En este momento de su vida las complicaciones no se quedarían atrás y volverían a aparecer. "Yo estuve muy enferma cuando era chica, estuve a punto de morirme y me inyectaban penicilina todos los días", expresó acerca de una enfermedad que tuvo que padecer.

Ella es conocida por ser una luchadora y combatir frente a diferentes aspectos de la vida. Esta no sería la excepción y como todo tiene recompensa. En este sentido, su madre le prometió, cumplió y ella lo recordó: "Mi madre después de eso me dijo que cuando me recuperara de todo haríamos una sesión de fotos".

"Soy una sobreviviente. Me habían diagnosticado otra cosa y mi mamá se dio cuenta de que eso no era. Estuve muchos meses en cama. Ahí comencé a mostrar la necesidad de ser extrovertida, era muy teatral la forma de comportarme", concluyó Florencia en referencia a su proceso de recuperación.

Florencia Peña y Héctor Maugeri.

Florencia Peña y el pasado artístico de su madre

Héctor Maugeri, director de la Revista CARAS, miraba y escuchaba atentamente lo que relataba la presentadora de televisión en relación a sus enfermedades y operaciones durante la niñez. En este contexto, el conductor de +CARAS indagó por ese nacimiento o acercamiento para ser actriz..

Florencia Peña comentó que durante su enfermedad y proceso de rehabilitación pasó tiempo en reposo, por lo que encontraba la necesidad de ser extrovertida. "Mi mamá de chica se daba cuenta y vislumbraba alguna cuestión artística. Supo reconocerla porque ella tuvo un pasado en el ambiente", sostuvo en ese sentido.

Para concluir con este tópico de conversación, recordó el vínculo que su progenitora había tenido con el mundo del espectáculo y afirmó: "Mi mamá había sido bailarina clásica durante 20 años en el cuerpo estable del Teatro Argentino de La Plata antes de que se incendiara. Mi papá nada que ver, era analista de sistemas. A los 4 o 5 años le comencé a mostrar ese lado a mi mamá, me gustaba hacer personajes".

BL