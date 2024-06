Florencia Peña, actriz y presentadora de televisión, es la invitada de lujo de este jueves del segmento de entrevistas perteneciente a CARAS TV y Net TV que saldrá al aire esta noche a partir de las 20. Allí, Héctor Maugeri le realizó un recorrido por toda su trayectoria y vivencias personales.

El director de la Revista CARAS es un instruido en la materia del mundo del espectáculo y conoce vida y obra de las celebridades más importantes de Argentina y el exterior. Es por eso que interrogó al respecto de cómo fue recibir la noticia de que estaba embarazada de su hijo mayor, Tomás Otero.

En este contexto, la comediante reconoció que se encontraba en un momento importante de su carrera y que contaba con cuatro trabajos. Además, que quedó embarazada a los dos meses de conocer a su ex pareja (Mariano Otero) y tenía un Dispositivo Intrauterino (DIU) que la protegía.

"Yo fui mamá de 'Toto' a los 28 años. No fue un hijo buscado, vino teniendo un DIU", comenzó diciendo sobre la novedad de tener un hijo en su vientre. Y agregó: "En ese momento dije: 'Si tenés la cabeza tan abierta, sos disruptiva y no te pasa lo mismo que a las personas normales, vas a tener que adaptarte a que no vas a poder darle de mamar a tus hijos y tendrás que ver cómo generás ese vínculo de arranque no teniendo leche para alimentarlos'".

Florencia Peña.

Posteriormente, la comediante destacó que supo ubicarse y comprender la situación que estaba atravesando a sus casi 30 años, por lo que afrontó y siguió adelante. "Rápidamente me ubiqué en esa situación y entendí que iba a ser una mamá distinta en ese plan. Pero igualmente lo conectaba conmigo", soltó.

La decisión de tener un hijo conlleva de muchas cosas y, en este sentido, Maugeri le preguntó si realizó terapia o se analizó y Florencia respondió: "Siempre me analicé, de una manera u otra. Hice todo tipo de terapias. Es la manera de conocerme y de tener herramientas como actriz. para volcarlas en donde decida actuar".

También tuvo lugar la importancia de la terapia para la dificultad que tiene la carrera de actriz. "Esta profesión es muy difícil. El afuera es lo más complejo porque estamos expuestos a que mucha gente nos convenza si valemos o no, si somos exitosos o fracasados", sostuvo.

Florencia Peña y Héctor Maugeri.

Ante la atenta mirada y escucha del conductor de +CARAS, profundizó sobre las dificultades de su carrera: "Buscamos trascender. Hay algo de la necesidad de ser querido y valorado. Pero con el tiempo te das cuenta que esa valoración viene de vos, que es mentira que viene de afuera. Nada es real, salvo que vos te sientas feliz por lo que pudiste hacer".

Florencia Peña y Tomás Otero en la tapa de la Revista CARAS

Su trascendencia y su recorrido por el mundo de la actuación y la televisión es tal que es digna de aparecer en las portadas de una de la revista del espectáculo. En una de ellas, está presente junto a 'Toto' muy pequeño y la resonante frase: "Tomás supo desde la panza que era un bebito amado".

"Tomás apareció sin ser buscado", reveló Florencia Peña en primer lugar. Luego, Héctor Maugeri consultó si había considerado la idea de no tenerlo y manifestó: "Claro que pensé en interrumpir el embarazo, pero decidí seguir adelante. Fue una decisión mía porque yo estaba separada de su padre cuando me enteré. A Mariano lo conocí y a los dos meses estaba embarazada. Recién lo estaba conociendo".

Otra de las cuestiones por las cuales tuvo el pensamiento de no avanzar con el embarazo fue la cantidad de trabajo que poseía. "Tenia cuatro trabajos en ese momento, no estaba en mi cabeza ser mamá. Dije: 'No puedo tener este hijo'. Y mi obstetra, que es un amigo, me dijo: 'Tomate un tiempo para pensarlo. De no tener un hijo te podés arrepentir, pero de tener un hijo no te vas a arrepentir nunca", expresó en este sentido.

"Yo estaba muy enojada con la situación. Me había puesto un DIU, no conocía tanto a Mariano", complementó y posteriormente ahondó Florencia acerca de una señal: "Me fui a dormir y soñé con 'Toto'. Me levanté a la mañana y dije: 'Este hijo lo voy a tener'".

Durante el proceso del embarazo reveló que en su mayoría lo atravesó en soledad: "Estuve sola gran parte de mi embarazo porque estaba separada y no sabía si quería estar con Mariano". Entre lágrimas de alegría, mostró orgullo por ver en el hombre que se convirtió su descendiente, que hoy tiene 21 años.

Florencia Peña.

Además, Florencia hizo hincapié en la mayor libertad para decidir que actualmente tiene la mujer y que en su momento arrastraba un mandato: "La maternidad tiene que ser una elección. Estas generaciones tienen la chance de elegir si quieren o no ser madres. Yo todavía arrastraba ese mandato y soy una chica que rompí con todos los mandatos familiares. De repente ver que estaba siendo muy honesta conmigo me llevó a decir que quería tener a 'Toto'".

Para culminar con este tópico de conversación, la actriz y comediante afirmó que su sensación era que le cambiaría la vida para bien elegir traer al mundo a Tomás: "Me dije: 'Te va a hacer bien tener un hijo. Te va a traer cosas que ni siquiera en este momento te estás dando cuenta. Toto fue mi gran maestro".

BL