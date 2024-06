Florencia Peña visitó los estudios de Caras TV y conversó en una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, el ciclo de entrevistas que saldrá hoy a las 20 por Net TV. Durante la charla, la actriz compartió algunas de sus intimidades, incluyendo cómo fue su primera relación sexual.

En el mano a mano con Héctor Maugeri, Peña relató que su debut sexual tuvo lugar cuando tenía entre 14 y 15 años. “Era bastante jugadita”, dijo, y añadió: “Mis amigas no habían tenido su primera vez y yo me sentía rara. No se los pude contar a muchas amigas”.

Luego, agregó cómo se enteraron sus padres y aseguró: “Para mis viejos fue fuerte, no se los conté yo, se enteraron. No es algo que viví con plenitud”. Sin embargo, la protagonista de "Mamma Mía" admitió que abrirse al mundo de la sexualidad significó para ella una experiencia de mucha gratitud.

La sexualidad de Flor Peña y el vínculo con sus padres

Además, haciendo un balance de su vida, próxima a cumplir cinco décadas de edad, aclaró que tuvo que superar cuestionamientos por parte de su círculo familiar. “La vida sexual de una persona tiene mucho que ver con la entrega y los prejuicios. La Florencia que soy, a punto de cumplir 50 años, no es la que era. Tuve que pelearme con muchas estructuras familiares para poder disfrutar del sexo y ser la que soy. Plantar bandera con respecto a la libertad”, contó.

Flor Peña en el living de +Caras

“¿Cuál de los dos, tu mamá o tu papá, fue más rígido?”, preguntó Maugeri. “Mis viejos eran hermosos como padres. Siempre fueron de tener su mirada puesta en mí, pero eran muy estructurados”, respondió Peña.

Acerca de la relación con su padre, Julio quien falleció a causa de un cáncer terminal en el año 2020, Florencia Peña se sinceró y contó que se trató de un vínculo difícil. Sin embargo, compartió una experiencia espiritual sanadora: “Ahora que papá no está, tengo una conexión con él a través de una médium. Mi papá me habla de esos momentos. Me dice: 'Te pido disculpas, a mí me costó mucho tu libertad'”.

Y confesó: “Me sana mucho saber que mi padre se dio cuenta de que muchas veces yo hubiera necesitado que él me diga: ‘Yo te banco, hija”. Eso, yo nunca lo tuve de mi viejo. Sí tuve la bancada de ser artista, pero no la del riesgo y yo siempre fui de correr riesgos. Tuvieron que aceptar que yo era distinta a lo que habían planeado”.

Sorprendido por la conexión espiritual, Maugeri le consultó qué preguntas le hace a su padre. “Le pregunto cosas y me dice cosas puntuales que yo no recordaba. Siempre le pregunto si está orgulloso de mí, si soy la hija que él esperaba”, compartió.

Por último, Florencia Peña, visiblemente emocionada, reflexionó sobre su carrera y las expectativas de sus padres: “No soy solamente una actriz, soy una comunicadora. Tengo muchas facetas, yo llevo un mensaje y siento que vine a esto. Mis papás sentían que yo estaba para más, no entendieron que el arte iba a ser mi manera de vivir”.

MDP