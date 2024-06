Silvio Soldán fue el invitado especial de +Caras. En la edición del pasado miércoles, tuvo una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas a celebridades que se transmite en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la conversación, el mítico animador de televisión reveló toda la verdad detrás de su mediático romance con Silvia Süller y explicó por qué ella tenía una mala relación con Tita, la mamá de Silvio Soldán.

Silvio Soldán y la ex vedette se conocieron en el exitoso programa televisivo argentino “Grandes valores del tango”. Ella se desempeñaba como la secretaria de Soldán, quien fue conductor y animador del ciclo durante casi dos décadas. El conductor y la mediática compartieron una larga historia de amor que duró siete años. Se separaron en 1992, meses después del nacimiento de Christian, su único hijo.

La mediática aseguraba que la pésima relación con su suegra, Tita, fue el motivo por el que se distanciaron y jamás pudieron recomponer la relación hasta ahora. “Empezaba el conflicto y recuerdo que ella acusaba a tu mamá, Tita, de que era la persona que, viviendo al lado, se metía mucho en el vínculo. En las entrevistas, ella me decía: ‘No, yo la trato como si fuera mi hija’”, comentó Maugeri a Soldán.

Silvio Soldán y Tita, su mamá

Soldán contó detalles sobre la relación entre Silvia y su madre: “Después de estar separados, Silvia visitaba a mi madre, cuando ella hablaba tan mal de mí y de mi mamá en la tele y en las revistas, en todas partes”. Además, el histórico conductor relató una anécdota reveladora: “Un día, mamá la recibió y le hizo su clásico cafecito, su especialidad, la atendió bien, con cordialidad y cariño. Y le dijo: ‘Silvia, ¿por qué hablas tan mal de mí y de mi hijo?’ ‘Porque me pagan muy bien, Tita’. Esa es la única explicación que le dio”.

“¿Alguna vez la llamaste para preguntarle por qué tanta furia?”, consultó el presentador de +Caras. “No, no tuve contacto con ella nunca más. No me gustaría encontrarme con ella”, aseguró y soltó: “Yo no odio, pero tengo memoria”.

Silvio Soldán en el living de +Caras

En ese momento, Soldán profundizó: “Yo al country -la cárcel de Devoto- fui a parar por ella, no por la otra. Ella es la que me manda a mí”. “Si eso es amor, no creo en el amor. Yo creo que es otra cosa”, afirmó el animador de "Feliz Domingo" y "Grandes Valores del Tango".

Soldán estuvo 61 días preso en el año 2004, en el marco de la causa en la que otra ex pareja, Giselle Rímolo, fue condenada por ejercicio ilegal de la medicina. En varias oportunidades, el histórico conductor que no guarda rencor, acusó a Süller de ser responsable por los dos meses que estuvo detenido en la cárcel de Villa Devoto.

MDP