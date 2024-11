Martín Cabrales, presidente de Cabrales SA, empresa con más de ochenta años de trayectoria en la industria del café, bebidas y alimentos en Argentina, ofreció una entrevista exclusiva a Héctor Maugeri en +Caras. Durante la charla, el abogado repasó momentos de su vida, se refirió al rol de los empresarios en el país y acerca de su interminable deseo de aprender.

Martín Cabrales: “no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta”.

Nieto de Antonio Cabrales, fundador de la histórica firma ligada al café, Martín dejó Mar del Plata a los 17 años para estudiar derecho en Buenos Aires. Actualmente, es presidente de la empresa familiar y asume un rol institucional, representando a la compañía en el ámbito público y privado.

A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con la "Cruz de la Orden Pro Mérito Melitense", como "Caballero de la Orden Nacional al Mérito" en Colombia y fue reconocido hoy como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura. “Le debo mucho a la gente, nunca me la creí”, expresó agradecido en relación a su trayectoria.

La visión de Martín Cabrales sobre el rol del empresario

Además, Martín habló de la función y la responsabilidad de los empresarios en el país: “Estoy convencido de que mi rol es crear riqueza. Es la única forma de combatir la pobreza, que es mucha. Los empresarios estamos para crear riqueza, y no es ninguna mala palabra”, señaló, destacando su compromiso con el desarrollo económico.

Martín Cabrales y Felipe VI

Por otra parte, mencionó su relación con el rey Felipe VI de España. “Estuve varias veces con él. Cuando se casó Diana Swarovski, estuve en el mismo vagón con el rey cuando recorría toda Austria. Lo había conocido cuando era príncipe y acá en Argentina como rey. Es muy simpático y muy agradable”, recordó.

El motor de su pasión

En un segmento especial de la entrevista, Maugeri hizo la “pregunta Megacistin”, en la que lo invitó a reflexionar sobre qué lo motiva a seguir activo en su carrera. “Las ganas de seguir haciendo cosas, de estar activo. No me gusta quedarme quieto; lo peor que hay es la inactividad. Prefiero hacer y equivocarme, antes que no hacer nada”, concluyó Martín Cabrales, dejando en claro su espíritu emprendedor.

MDP