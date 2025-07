Gabriela Toscano: “Cuando no actuamos, los actores nos ponemos peligrosos”

Gabriela Toscano, una de las actrices más queridas y prestigiosas de la Argentina, fue la invitada estelar de +Caras (Caras TV). En una charla íntima y reflexiva con Héctor Maugeri, la artista de 59 años repasó su historia en el cine, el teatro y la televisión, y reveló el valor emocional que tiene el arte para su existencia.

La actuación como refugio emocional

Toscano comenzó su carrera siendo apenas una niña en “La Mary” (1974), la película dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. Desde entonces, su camino en el arte fue imparable. Filmó con Pino Solanas en “El exilio de Gardel” y brilló en televisión en ficciones como “El puntero” y “Esperanza mía”. Pero si hay algo que define su vocación es el teatro, su gran amor.

Gabriela Toscano en +Caras.

Durante la conversación con Maugeri, la actriz compartió cómo el arte de actuar la ha acompañado emocionalmente a lo largo de la vida. “La actuación me hace sentir completa, es mi terapia: me cura y me libera”, confesó. Y amplió: “Cuando uno actúa, todo el tiempo está imaginando, chequeándose, viendo quién es, cómo va con su personaje. Es como una terapia”.

El impacto personal de no actuar

Con total sinceridad, Gabriela Toscano se refirió también a lo que le sucede cuando no está arriba de un escenario. “Los actores cuando actuamos tenemos sentido, cuando no actuamos nos ponemos peligrosos, un poco histéricos. Somos muy inestables y vulnerables. La actuación no sé si te cura, pero te hace conocerte internamente”, explicó.

Luego de ocho años fuera de las tablas, la actriz regresa al escenario con Relatividad, obra que protagoniza junto a Luis Machín y Catherine Biquard, con dirección de su esposo, Carlos Rivas, y música de su hijo, Bruno Rivas Toscano. Un proyecto familiar que, según compartió, también representa un momento muy especial en su vida.

Gabriela Toscano en +Caras: “Cuando no actuamos, los actores nos ponemos peligrosos”.

El ritual del teatro

Para Gabriela, el teatro tiene una mística única y transformadora. “Es muy interesante el ritual del teatro. Con el espectador hay una energía que va y vuelve. Uno tiene que entregarse a lo que está contando y no hacer como que se entrega, realmente entrar en esa historia para que al espectador le pase algo”, aseguró.

Gabriela Toscano habló sin filtro sobre su vínculo con la actuación y el rol que ocupa en su vida.

Además, subrayó el rol que cumple el arte para movilizar emociones en el público: “La gente se identifica pero no se identifica con uno, se identifica con el tema dentro de uno. Se identifican ellos mismos, están evaluando algo, para eso es el arte de la actuación”.

A través de esta entrevista profunda con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Gabriela Toscano no solo repasó su carrera en el teatro, el cine y la televisión, sino que dejó en claro que su vida está atravesada por la actuación. “La actuación me dio sentido”, afirmó, dejando una de las frases que resume con exactitud el rol que ocupa en su vida el arte de actuar.