La pareja de artistas Flor Otero y Germán Tripel visitaron los estudios de CARAS TV y, en una emotiva entrevista con Héctor Maugeri, hablaron sobre su relación y los cambios profundos que atravesaron juntos. En este marco, Germán, conocido como 'Tripa', abrió su corazón para relatar el momento más oscuro de su vida y cómo logró superarlo.

El poder del amor

“Viví en la oscuridad, y el amor de Flor me salvó. No lo digo por decir; para mí fue exactamente eso. Hay un antes y un después en mi vida desde que apareció ella”, confesó el exlíder de Mambrú en el living de +Caras.

El cantante explicó que uno de los episodios más duros ocurrió antes de participar en Rent , el musical que cambió su vida: “Estaba muy triste, deprimido y enojado. La vida me fue guiando hasta que apareció Rent y conocí a Flor”.

Sin embargo, antes de ese momento, detalló que recuerda todo lo previo “con mucha oscuridad”. A tal punto que para llamar la atención “llegué al punto de cerrar los ojos mientras manejaba el auto. Después pensaba que iba a quedar cuadripléjico, que me iba a morir, era una mezcla de cosas”.

El impacto de Mambrú y el lado “B” la fama

A pesar de que la formación se disolvió en 2005, Mambrú fue una de las bandas que logró llegar a la cima del éxito. Sin embargo fue de una forma fugaz, ya que después de la presentación de su álbum debut, “Mambrú”, comenzaron a perder popularidad repentinamente. No obstante, aunque su éxito fue efímero, lograron dejar una huella musical en toda una generación.

Flor Otero y Germán Tripel en +Caras.

Al respecto, el vocalista y exlíder de Mambrú también reflexionó sobre lo que significó la abrupta disolución de la banda que lo llevó a la cima de la fama. “El día después de que Gustavo nos dijo que Mambrú se terminaba, fue un cachetazo muy fuerte. Al otro día, fui a un evento y ningún medio me dio bola. Antes, con Mambrú entrabamos y estaban todas las cámaras y las fotos”.

Y explicó cómo las restricciones del manager lo marcaron: “En Mambrú hice un esfuerzo muy grande, no podía decir que tenía novia. Eso marcó algo en mi personalidad que si me quieren imponer algo de lo que no soy, enseguida salto y estallo”.

Además, compartió que cada integrante vivió la experiencia de Mambrú de forma distinta y que actualmente mantiene el contacto con ellos. “Algunos todavía están transitando lo que yo ya pasé. Por eso agradezco haber podido hablarlo delante a las cámaras y sin tapujos”.

Un mensaje de esperanza

Cerrando el tema de conversación, Germán Tripel brindó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares. “Siempre digo que se puede salir. El amor te salva: el amor a algo, a vos mismo. En general, cuando uno consume, no se ama, se odia. A mí me ayudó mucho el amor de Flor, de mi familia, hacia la vida y la música. Hay otra oportunidad, lo importante es buscar la mínima cosa que los estimule y tratar de exponenciarlo”.