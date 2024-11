La pareja de artistas Flor Otero y Germán Tripel visitaron los estudios de CARAS TV y participaron en una entrevista a corazón abierto con Héctor Maugeri. Allí hablaron de su relación, sus dinámicas cotidianas y cómo afrontan los momentos más complicados de sus vidas personales y profesionales.

La convivencia: un desafío diario

“Nunca paramos de trabajar y la verdad es que sufrimos mucho los baches. Yo empecé en 2002”, compartió Germán, recordando su paso por Mambrú. Por su parte, Flor recordó: “Mi primera participación profesional fue en Los Miserables, haciendo de una niña, tenía 10 años”.

La pareja coincidió en que la convivencia requiere de un esfuerzo aunque aveces fluye naturalmente. “Es un trabajo diario mantener la armonía. Hay cosas que vibran y que inevitablemente conectan solas. A veces hay otras que hay que ponerle un poco más de garra. En general, cuando tenemos proyectos personales en los que nosotros tenemos que llegar a una decisión empezamos: blanco o negro”, explicó Flor. Germán sumó con humor: “No hay nada más complejo en una pareja que decidir qué comer”.

Ante la pregunta de quién cocina más, ambos respondieron que se dividen la tarea en función de los momentos laborales: “Si uno está trabajando mucho, el otro se ocupa más”, explicó la actriz, y el cantante complementó: “En todo, nos miramos y nos entendemos. Entonces si uno está con Nina, el otro está cocinando y así”.

Diferencias que suman

En cuanto a las decisiones importantes, Flor reconoció: “Fuimos aprendiendo quién era mejor tomando decisiones y en qué momento. En vivo, por ejemplo, aunque me pese Germán toma mejores decisiones. A mi me cuesta salir de una estructura, me parece que hay que ir por lo que ya está ensayado y probado que sale bien”.

"Si pusiera más límites, Flor podría ser presidenta", comentó Germán Tripel en el living de +Caras.

Héctor Maugeri elogió el carácter de la actriz y le preguntó a Germán si Flor era “de armas tomar”. Su respuesta fue contundente: “Sí, a mí es a quien más límites pone. Si pusiera más límites al resto, podría ser presidenta”.

Flor, a su vez, destacó las cualidades opuestas de su pareja: “Lo que más admiro de él es su nivel de libertad, aunque a veces me genera turbulencia. Me gusta ser organizada porque me ordena, no porque piense que las cosas tengan que ser de una manera”.

"Lo que más admiro de Germán es su libertad", confesó Flor.

En ese momento, Germán se describió con claridad: “Tengo mucha disciplina, sé a dónde quiero ir y lo que soy. No funciona me quieren decir por donde tengo que ir. Soy un enamorado de mi mujer, padre de mi hija y un cantante. Después actúo. Soy un maxikiosco: puedo hacer humor, drama y cantar”.

“Ante las injusticias, Germán es muy claro y no las permite. Yo, en cambio, soy más de buscar acuerdos. Ahí es donde chocamos”, agregó Flor.

El silencio como clave y desafío

Cuando Maugeri les preguntó cómo afrontar los desencuentros, ambos coincidieron en que el silencio suele ser su primera respuesta. “El silencio también es música. Pasa que si el silencio se extiende en el tiempo, empiezan a crispar las emociones y entonces uno de los dos pide hablar”.

Asimismo, Germán Tripel confesó: “Soy más sanguíneo y quiero hablarlo todo ya, pero Flor me enseñó que decirlo todo en el momento no está bueno”.