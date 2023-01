Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberberg, Milton Amadeo y Emanuel Ntaka, fueron los integrantes de “Mambrú”, la banda que a comienzos de los 2002 fanatizó a miles de seguidores en Argentina. Los integrantes se conocieron a través del reality show “PopStar” - mismo reality del que salió el grupo “Bandana” - y en 2002 se coronaron ganadores del certamen.

A partir de ahí se convirtieron en ídolos pop, grabaron tres discos, hicieron giras y enamoraron a miles de fans que hoy siguen recordando canciones como “A veces” y “Tiene que cambiar”. Pero la banda no duró mucho: tres años después se disolvió y cada uno siguió su rumbo. Sin embargo, quedan los buenos recuerdos y la amistad: de hecho, en mayo del 2022, se reunieron para ponerse al día, compartir recuerdos e incluso abrieron la posibilidad de volver en algún momento.

Los ex Mambru reunidos.

En el caso de Germán Tripel, pese a la ruptura de la banda, continuó por la ruta de la música y amplió sus horizontes al incorporar la comedia musical. Integró musicales célebres como “Rent” y “Hedwig and the Angry Inch”, y participó de obras no musicales pero igualmente taquilleras como “Sex”, de José María Muscari. También fue parte del elenco en las series de Disney “Soy Luna” y “Millennials”. En 2011 se casó con otra estrella de la comedia musical, Florencia Otero y tuvieron una hija: Nina.

Germán Tripel en la actualidad.

A Gerónimo le fue muy bien tanto en el canto solista y también en el teatro musical. Probó suerte en el exterior y se radicó en España, desde donde comenzó a recorrer ciudades europeas con su música. Protagonizó musicales como “Los Miserables” y “Jesucristo Superstar” y en una de sus visitas por Argentina cantó en el Teatro Colón.

Gerónimo Rauch

A diferencia de sus compañeros, Emanuel encontró su camino en el detrás de la escena musical: se volcó hacia la producción musical luego de lanzar un único disco solista, “No pares”; que está disponible en Spotify. Fuera de eso vive una vida de baja exposición y muy bajo perfil: de hecho, sus redes sociales son privadas.

Emanuel Ntaka en una de sus pocas apariciones públicas después del fin de Mambru, en 2017.

Pablo Silberberg continúo con la música en compañía con su hermano Carlos, con quien en 2004 formó el dúo musical “Inmigrantes”. Actualmente tienen sus discos disponibles en varias plataformas digitales. Su último disco, “América”, fue presentado en marzo de 2022 en Muta Bar.

Pablo Silberberg en un imagen de su cuenta de Instagram de 2019.

Milton Amadeo también siguió componiendo música. Luego de su paso por “Mambrú”, se unió en un proyecto musical propio junto al músico Martín Scalise. Realizan presentaciones en varios lugares, como en Espacio Cultural Borges. También su vida personal cobró nuevos rumbos: se convirtió en padre a principio de año pasado con su pareja, Jessi Conenna.