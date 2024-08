El jueves por la noche, una estrella de la música iluminó el living de +CARAS fue el renombrado pianista argentino Horacio Lavandera. Durante una cálida e imperdible entrevista con Héctor Maugeri, Lavandera repasó su vida profesional y personal, revelando algunas de las curiosas pasiones que lo acompañan fuera del escenario.

Horacio Lavandera, nacido en Buenos Aires en 1984, es uno de los pianistas clásicos más aclamados de las últimas dos décadas. Su carrera profesional despegó a los 16 años, cuando ganó el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli en Milán, Italia. Apodado “el Messi del piano”, se ha consagrado como uno de los músicos argentinos más reconocidos a nivel internacional, actuando como solista en prestigiosas orquestas y ofreciendo recitales en América, Europa y Asia. El próximo 16 de noviembre, Lavandera presentará un concierto en el Teatro Coliseo con obras de Mozart, Beethoven y Mendelssohn.

Las pasiones desconocidas de Horacio Lavandera

Durante la entrevista, Maugeri le preguntó si se considera un niño prodigio o una mezcla de los grandes pianistas. El virtuoso pianista, con modestia, respondió: “Es otra época, hay muchos elementos distintos. Yo intento que estén todos presentes cuando estoy tocando el piano”.

Maugeri, explorando otros aspectos de su vida, le preguntó: “¿Es cierto que te gustaba Robotech?”. Lavandera sonrió al recordar su infancia y respondió: “Robotech tiene mucho que ver en mi vida y con mi abuela. Me quedaba tardes enteras no solamente viendo capítulos de Robotech, sino jugando mucho con mi abuela que es como una segunda madre”.

Horacio Lavandera en +CARAS

En sintonía, compartió además una anécdota que revela su apego a los juguetes: “Mi padre tuvo un viaje muy largo a Japón cuando yo tenía cuatro años. Todo el dinero que ganó lo gastó casi por completo en juguetes para mi hermana y para mí. Estuvo tres meses dando conciertos con la orquesta de Antonio Agri, un gran violinista de tango, y nosotros le pedíamos juguetes. Se las ingenió para traernos juguetes importantes”.

Maugeri, demostrando su conocimiento sobre el músico, mencionó otra de sus pasiones: el fútbol, y una imagen del futbolista e ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, apareció en pantalla. En ese momento, respondió con entusiasmo: “Sí, era muy chiquito, ¿cómo no admirarlo? Es sorprendente. Cuando él jugaba, yo tenía unos once años, y era realmente impresionante”.

La conversación derivó en otra de sus aficiones: los relojes digitales. “Me encantaba poner todos los relojes en hora”, contó cuando Maugeri mencionó este otro interés.

Asociando este interés con la perfección, Maugeri le preguntó: “¿Vas detrás de la perfección?”. A lo que Horacio Lavandera, reflexionando, respondió: “Se escribió mucha filosofía sobre esto, y cómo entenderla ligada con mi quehacer. Me encontré con personas extremadamente perfeccionistas, como el profesor Karlheinz Stockhausen y el gran pianista Maurizio Pollini, quien dejó una frase que me marcó: ‘Quizás la perfección no es lo más importante, sino la calidad’. La perfección tiene algo de rigor y eso asusta, pero, ¿por qué no perseguirla?”

