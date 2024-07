La increíble anécdota del “romance” entre José María Muscari y Mónica Ayos

El pasado viernes, José María Muscari visitó el living de +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la entrevista, el dramaturgo compartió detalles de su historia familiar: desde su infancia, el momento en que les contó a sus padres que era gay, hasta la difícil relación con su padre y la increíble anécdota de su “romance” con Mónica Ayos.

Muscari se crió en un hogar de valores tradicionales y de clase media baja. Su padre, José Muscari, era verdulero y su madre, Ana María Rossetti, limpiaba casas. Cuando nació, sus padres ya eran mayores; su padre tenía 50 años y pasaba mucho tiempo trabajando en su verdulería y carnicería en los barrios de Devoto y luego en Flores, donde vivieron.

José Muscari, el padre de José María Muscari

A pesar de recibir el amor y acompañamiento de sus padres, Muscari no desarrolló una conexión fuerte con ellos de inmediato. Esta “conexión” surgió más tarde, durante su adolescencia y su incipiente adultez. La relación con su padre, en particular, fue complicada y la vivió como un “suplicio”.

Aunque desde su adolescencia vivió su sexualidad con naturalidad, Muscari nunca pudo mantener con sus padres una charla profunda en la que pudiera hablar abiertamente de su homosexualidad. A tal punto que, según reconoció en +Caras, su padre falleció convencido de que él mantenía una relación sentimental con una sex symbol de los años 2000.

Muscari y su mamá, Ana María

La increíble anécdota de su “romance” con Mónica Ayos

Cuando Maugeri le preguntó por esta anécdota, Muscari recordó: “Yo tenía 24 años y dirigí por primera vez una obra de teatro comercial exitosa que fue ‘En la cama’, que Mónica Ayos protagonizó junto a Gerardo Romano, Viviana Saccone y Walter Quiróz. La obra se convirtió en un gran éxito y Mónica Ayos tuvo que hacer un desnudo total por primera vez”.

Muscari continuó: “Mónica fue al programa de Mirtha Legrand y ella le dijo: ‘Mónica Ayos por primera vez desnuda en el teatro, todo el mundo queriendo lo mismo y ahora te desnudas en esta obra’. Entonces, Mónica, muy perspicaz, respondió: ‘Lo que ocurre es que Muscari es un tipo de hombre que tuvo una oportunidad de conquista que no tuvieron otros hombres en mi vida’”.

José María Muscari junto a Héctor Maugeri en el living de +Caras

Al escuchar esto, don José sacó una conclusión y comenzó a decirle a todo el barrio y a todos los clientes del negocio: “Mi hijo es el amante de Mónica Ayos, pero ella no puede decir nada porque está casada”. “Nunca le rebatí la historia”, confesó Muscari riendo en el living de +Caras.

En cambio, su mamá sí encontró la verdad pero empujada por otra historia anecdótica. “Un día abrí una agenda y se me cayó una foto en donde estaba abrazado con un hombre”, contó el dramaturgo. “Mi mamá me preguntó qué significaba y le dije que era mi novio y que estaba enamorado. Ella me abrazó y me dijo: ‘Siempre vas a ser mi hijo y tu padre y yo hace bastante tiempo que no tenemos relaciones sexuales’. Ella quería contarme algo importante también”, remató entre risas con Maugeri.

MDP