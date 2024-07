Este viernes, en el living de +Caras en Caras TV y Net TV, con la conducción de Héctor Maugeri, José María Muscari se mostró emocionado al hablar de su nueva etapa como padre y contó cómo su hijo, Lucio González Muscari, se enteró de que él era gay.

El prolífico director teatral se encuentra atravesando un momento de plenitud, de “felicidad diferente”, como él lo describe. Toda su vida tuvo el deseo de ser padre y pudo concretar su sueño. En la actualidad, más de uno lo felicita por su flamante paternidad. Enfrentó los prejuicios de adoptar a un adolescente, incluso los propios, y ahora sostiene que “es una decisión extraordinaria”.

José María Muscari conoció a su hijo Lucio a través de un video de un canal de televisión que se viralizó en las redes mientras él estaba de vacaciones en Europa. Lucio fue el primer chico en Argentina que, con el aval de una jueza de Corrientes, se animó a hacer una convocatoria pública buscando una familia que lo adoptara. “En medio de un largo viaje, vi el video en Twitter y sentí que era mi hijo. No dudé. Me movilicé, llamé al noticiero, me dieron el número y me anoté con mucha convicción pero sin muchas esperanzas”, relató emocionado Muscari sobre el momento en que decidió adoptar a Lucio.

Describiendo el proceso de adopción, Muscari contó cómo fue el primer día que pudo verse con Lucio y los desafíos que tiene como padre. Fue en Corrientes y compartieron toda una tarde, desde el mediodía hasta la noche: “Lo pasé a buscar por el hogar y lo devolví a las nueve de la noche. Ese día fue como un intensivo, hicimos de todo. Él me contó todo de su vida y yo de la mía”.

Deseo cumplido y educación

Además, dando detalles inéditos de su día a día con Lucio, reveló cómo se enteró de que él, José María Muscari, era gay. “Le pidió a la jueza Carolina Macarrein contactarme por redes sociales. Un día me vio con un amigo en una storie y me preguntó si era mi pareja. Le dije que era un amigo, que no tenía pareja”, detalló en el living de +Caras.

“Me di cuenta de que entendió que tiene un padre gay, por lo que nunca tuvimos esa conversación”, explicó, y aclaró: “Eso no significa que esté deconstruido. Es un adolescente de Corrientes con una mirada muy cis y heterosexual, y hay un trabajo muy grande que nos queda por hacer para su deconstrucción y aceptación de la diversidad”.

Con la adopción plena, la vida del joven adolescente de 16 años cambió completamente. Hace ocho meses se mudó a Buenos Aires con su papá, lo que implica para Lucio aceptar realidades diferentes a las que estaba acostumbrado en Corrientes y para José María el desafío de educar y concientizar sobre la libertad y los derechos del colectivo LGBT+. “Cuando llegó a Buenos Aires, le expliqué que iba a ver a dos chicos caminando de la mano o que en un bar dos chicas podían besarse. Él me dijo que en Corrientes eso causa risa y se señala”, contó.

Continuó recordando la conversación: “Yo fui un montón de veces a Corrientes y nunca me pasó. Y él me dijo ‘A vos te miran primero por famoso, no por gay, antes de ser gay sos famoso’”. Por último, concluyó: “La educación tiene mucho que ver con el ejemplo y lo mejor que le puedo dar a Lucio son ejemplos”.

