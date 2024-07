Este viernes, en el living de +Caras en Caras TV y Net TV, con la conducción de Héctor Maugeri, José María Muscari se mostró emocionado al hablar de su nueva etapa como padre, recordó su historia de vida y reveló cómo le comentó a sus padres que era gay.

Hijo de un verdulero y una mucama, José María Muscari creció en un hogar con valores tradicionales. Aunque desde joven vivió su sexualidad de manera natural, nunca tuvo la oportunidad de mantener una conversación profunda y abierta sobre su homosexualidad con sus padres. “Un día se me cayó una foto en donde estaba abrazado con un hombre. Mi mamá me preguntó qué significaba y le dije que era mi novio y que estaba enamorado. Ella me abrazó y me dijo: ‘Siempre vas a ser mi hijo y tu padre y yo hace bastante tiempo que no tenemos relaciones sexuales’. Ella quería contarme algo importante también”, relató entre risas con Maugeri.

“Hasta los 19 años solo salí con mujeres y cuando conocí a este hombre que estuve yo no sentía que era gay, sino que me enamoré de él y pensé que después iba a volver a salir con mujeres, cosa que pasó" contó sobre su sexualidad. Finalmente, Muscari reconoció: “Cuando salí con mujeres de vuelta me di cuenta que sexualmente funcionaba pero no emocionalmente”.

Luego de contar esta anécdota, José María explicó que nunca había llegado a hablar de su orientación sexual con su progenitor: “Nunca me preguntó nada (si era gay), pero yo creo que sabía. Yo llevaba a mis novios y les decía que eran amigos”, recordó.

La increíble anécdota del “romance” entre José María Muscari y Mónica Ayos

Como nunca pudo mantener una charla profunda en la que pudiera hablar abiertamente de su homosexualidad, su padre falleció convencido de que él mantenía una relación sentimental con una sex symbol de los años 2000. Cuando Maugeri le preguntó por esta anécdota, él recordó que en la obra En la cama, que dirigía y que Mónica Ayos protagonizó junto a Gerardo Romano, Viviana Saccone y Walter Quiróz entre 2008 y 2009, a ella le había tocado hacer un desnudo por primera vez.



"Ella le dijo a Mirtha Legrand por qué había accedido a eso: ‘Muscari tuvo un tipo de conquista que no tuvieron otros tipos en mi vida’. Mi papá escucha eso y empieza a decirle a todo el barrio y todos los clientes del negocio que yo era el amante de Mónica Ayos, pero no lo puede decir porque era casada. Nunca le rebatí la historia", contó en el living de +Caras.

MDP