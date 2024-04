Carlos Perciavalle, actor, fue uno de los invitados que tuvo el nuevo ciclo de entrevistas y habló de todo. Lo mejor de la charla en Red Carpet, por Caras Tv.

El humorista, en uno de los fragmentos más destacados. se mostró junto a su esposo. Jimmy Castilhos reveló que desea tener hijos y que el padre sea el uruguayo, que respondió: "Si él quiere, yo quiero. Seré la bisabuela del chico, me las voy a arreglar para aguantar bastante bien".

Carlos Perciavalle y su pareja.

Posteriormente, también hubo lugar para un divertido momento y compartir risas con Héctor Maugeri. Sonó el teléfono, el conductor de +Caras atendió y comenzó el monólogo telefónico de Carlos.

El uruguayo simuló estar hablando con otro Carlos Perciavalle, un clon, en una charla muy amistosa en la que halagaban el estado físico y recordaban algunos looks del director de la Revista Caras.

La relación y su visita con Antonio Gasalla

Por último, la entrevista no podía escapar a la cuestión relacionada a su colega humorístico que atraviesa un problema de salud y se mantiene guardado.

"Está en un lugar espléndido, muy bien atendido y cuidado por su hermano Carlos", expresó en cuanto a cómo se encuentra actualmente Antonio Gasalla.

Carlos Perciavalle lo visitó recientemente y confesó: "Al principio no me reconoció, estaba con Marcelo Polino y su hermano dibujando en unos cuadernos. No habla mucho, yo lo agarré, lo besé y expresé que era un placer volver a verlo".

Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle.

El actor uruguayo concluyó: "Lo miré a los ojos y esbozó una sonrisa que me hizo intuir que me había reconocido. Lo más importante es que lo que encontré en paz. Le decía algunas cosas y se reía, le preguinté si miraba televisión y dijo 'no hay cosas buenas'".

