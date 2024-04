Carlos Perciavalle fue el invitado especial en el programa +Caras, transmitido por Caras TV y que tiene a Héctor Maugeri como conductor. En una entrevista exclusiva e íntima, el actor relató el reencuentro con su gran amigo y compañero, Antonio Gasalla, con quien mantiene un vínculo entrañable.

La salud de Antonio Gasalla es sumamente delicada desde hace un tiempo, ya que fue diagnosticado con un cuadro de demencia senil progresiva. Una situación que es motivo de preocupación para todos sus seres queridos y para su público.

Es por esto que, a fines del año pasado, su familia decidió trasladarlo a un centro de rehabilitación para que pueda recibir una atención más especializada que en su propio hogar.

El emotivo encuentro entre Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla

En la visita al centro de salud y recuperación en el que se encuentra el actor, Carlos Perciavalle llegó acompañado por su esposo, el conductor Jimmy Castilhos, y el periodista de espectáculos Marcelo Polino, quien es amigo íntimo tanto de Gasalla como de Perciavalle.

Perciavalle describió el centro como un lugar espléndido, donde su amigo está siendo bien cuidado por el personal de salud y por su hermano mayor, Carlos Gasalla. "Fue muy conmovedor. Antonio es el mejor actor del mundo y es argentino", expresó el fiel compañero.

Antonio Gasalla.

A pesar de la enfermedad de Antonio Gasalla, que ha afectado su memoria, Carlos Perciavalle compartió un momento especial. "Al principio no me reconoció, pero lo saludé y lo toqué, y le dije: 'Qué placer volver a verte, Antonio querido'. Al mirarlo a los ojos, esbozó una sonrisa que me hizo intuir que tal vez me había reconocido", relató emocionado el "Rey del Café-Concert".

Además, destacó que lo más importante para él fue ver a Gasalla en paz, escuchándolo y riendo con algunas cosas. Este emotivo reencuentro significó mucho para ambos, ya que no se veían desde hace tiempo y fueron fieles compañeros en el rubro artístico durante una importante cantidad de años.

MDP