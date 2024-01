Antonio Gasalla padece desde fines del año 2019 y principios de 2020 una afección en su salud mental que ha afectado su capacidad cognitiva y su juicio, informó el año pasado el comunicado que dio a conocer su familia. Sin embargo, nunca le pusieron nombre y apellido a la enfermedad que transita.

Aunque podría tratarse de delirio, amnesia, demencia, Alzheimer o Parkinson, desde el seno familiar de Antonio Gasalla no confirmaron qué es lo que tiene el actor. Sin embargo, su amigo, Marcelo Polino, dio a conocer cómo se deterioró su salud en este último tiempo.

Cómo sigue de salud Antonio Gasalla

"La enfermedad que tiene es progresiva, afecta las capacidades cognitivas que tiene, el hecho de no reconocer a su familia, a sus amigos, al punto de que ya no recuerda que fue actor. Toda su vida prácticamente quedó borrada", expresó Dani Ambrosino.

"Les cuento que Antonio Gasalla continúa en el centro de rehabilitación, por estas horas va a ser trasladado a un geriátrico para que puedan tratar su patología de base. Su estado cognitivo ha empeorado, no me conoció, no conoció a su familia, ni siquiera recuerda que fue actor, así que muy triste, pero está cuidado por buenos profesionales y acompañado por su familia", detalló Marcelo Polino.