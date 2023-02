Carlos Perciavalle y Susana Giménez tenían una amistad por la industria de celebridades que los unía, hasta que un conflicto entre ambos por una entrevista de La Diva en su programa generó un quiebre. Ayer en A la Tarde compartieron los fuertes audios en donde el actor simuló una conversación con la rubia y apuntó duramente contra su hija Mecha.

Carlos Perciavalle se encontraba en el Casino de Punta del Este, durante una conferencia de prensa, cuando se puso el celular en el oído y aseguró haber estado hablando en vivo con Susana Giménez. Sin embargo, ante los desubicados comentarios, hay periodistas que sostienen que se trató de un monólogo para promocionar su obra. "Susana querida, ¿Dónde estás? No volvés a Punta del Este, faltabas vos acá", comenzó Perciavalle.

Queriendo bromear con la ausencia de Giménez en Punta del Este, Carlos hizo referencia a que La Diva no se presentaba porque no estaba a gusto con su figura física, principalmente con su pelo, un tema que siempre inquietó a la entrevistadora. "Pero estás divina, dejate de embromar, monísima. Te quedan cuatro pelos, brutales, aunque uses la peluca maravillosa de Miguel Romano", continuó el actor.

"¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de p..., vos no tenés nada que ver, pero nunca laburó che, que se deje de joder, ¿Y se deprime la estúpida? Qué sería de todos nosotros que laburamos como locos y no nos deprimimos nunca, tendrías que haberle conseguido un laburo a esa chica... No se, que vaya a vender pescado", fueron las palabras de Carlos Perciavalle que molestaron a Susana Giménez y su hija Mecha.

Susana Giménez con su hija Mecha

La supuesta conversación causó mucho revuelo luego de que Susana insinuara que estaba todo bien entre ellos luego de varios años distanciados. A su vez, el hecho de que no haya quedado claro si realmente hablaba con Giménez en vivo y en directo, dio a entender a la prensa que les mintió en la cara.

Hasta ahora, ni Susana Giménez ni Mecha emitieron su opinión al respecto, pero claro está que, fuera de toda broma, los cometarios fueron hirientes para ambas.

