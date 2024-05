Luis Novaresio, esposo de Braulio Bauab, compartió una agradable entrevista con Héctor Maugeri, conductor de +Caras, en Caras Tv.

El experimentado periodista sabe del tema, pero mostró una gran complicidad con quien lleva adelante el nuevo segmento.

La llegada de su compañero fue sin dudas un antes y después positivo en su vida, algo que no se cansó de destacar.

En primer lugar, Novaresio se refirió a sus deseos: "Yo de pibe jamás imagine que me iba a poder casar".

Luis Novaresio y Héctor Maugeri en el living de +Caras.

Por otro, cabe resaltar que tal fue el crecimiento que Braulio trajo a su vida que ganó una hijastra.

Vera forjó una hermosa relación con Novaresio. "Vera, la hija de Braulio, fue la protagonista de nuestra ceremonia", soltó.

"Desde chiquita Vera decía 'mi papá está de novio con Luis Novaresio'", comentó sobre la recepción que la niña tuvo sobre el vínculo entre su padre y él.

Luis Novaresio y Braulio Bauab.

En esta sintonía, reveló cómo fue la decisión de Braulio para concebir a Vera: "Braulio y Virginia se conocieron para ser padres. Ella quería ser mamá sola. Una amiga en común los presentó".

Luego, complementó: "Yo aparecí a los 10 meses del nacimiento de Vera".

La niña se cría en un ambiente sano y abierto, acorde a los tiempos que se manejan. Además, comparte tiempo con todos ya que "lunes y martes, está con nosotros y miércoles y jueves con Virginia. Los fines de semana alternados".

Por último, el periodista reconoció: "Estas familias amplían los lazos de amor".

Cómo es la convivencia con los tocs de Luis Novaresio

Luis Novaresio pasó por +Caras y repasó gran parte de su vida junto a Héctor Maugeri en Caras Tv.

Todas las personas tiene virtudes y defectos. Esas particularidades, sobre todo estando casado, se respetan y toleran por amor.

La consulta del conductor del segmento de entrevistas fue cómo es la convivencia teniendo en cuenta los tocs de Novaresio.

"No me gustan los números pares, por eso me despierto a las 06:57", comenzó diciendo en cuanto a este tópico de conversación.

También hubo lugar para los sacar 'trapitos al sol'. "Estoy casado con un señor que no tapa los frascos, no cierra las puertas. No cierra la puerta de la heladera, los cierres. ¿Cómo no va a tapar la mermelada a la mañana?", confesó el periodista acerca de un 'defecto' de Braulio.

Para concluir, contó que son distintos pero que "a veces compartimos ropa" en +Caras.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

