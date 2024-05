Luis Novaresio visitó el living de +Caras, que ahora también se transmite por la pantalla de NET TV de lunes a viernes a las 20 hs. En una profunda entrevista con Héctor Maugeri, Novaresio habló sobre el momento en que decidió contarle a su madre acerca de su orientación sexual y la reacción que le dolió profundamente.

Durante la íntima charla, el comunicador relató en detalle el momento en que se abrió con su familia respecto a su orientación sexual y cómo lo vivieron sus padres.

“En la vuelta de un viaje a Rosario con mi papá, yo le conté lo que quería hacer y, en esa charla, mi papá me preguntó en el auto ‘¿vos estás bien?’. Mi viejo no pudo nunca preguntarme si era gay. ‘Yo lo único que quiero es que estés bien’, me dijo y al mes se murió”, comenzó Novaresio.

Luis Novaresio con Héctor Maugeri

En ese momento, Héctor Maugeri le consultó si su padre presentía su orientación sexual. El periodista respondió de manera íntima: “Él sabía. Sentí que me estaba diciendo ‘tengo claro cuál es tu elección y quiero que estés bien’. En una charla con un amigo de él, me contó que mi papá tenía miedo de que la pasara mal por mi elección sexual".

La dura reacción de la mamá de Luis Novaresio

Entrando más en detalle, el comunicador contó que por el lado de su madre, la respuesta fue distinta. “Mi vieja reaccionó como el traste cuando supo que era gay. Le parecía horrible”, describe.

LUIS NOVARESIO Y SU MARIDO BRAULIO

Desde una perspectiva comprensiva, dice que su madre “hizo lo que pudo”. “Primero decía la clásica: ‘el problema no sos vos, son tus amigos’. Hasta que después entendió que era una decisión que ya tenía tomada y conoció a mi primera pareja”, recuerda el periodista rosarino.

Novaresio también compartió que "tenía más o menos claro que me sentía atraído por los varones. Tuve parejas mujeres hasta los 20 años", revelando un aspecto íntimo de su vida.

MDP