Mariana Arias, actriz y periodista, visitó este jueves el programa de Héctor Maugeri, +Caras, que se transmite de lunes a viernes por las noches en Caras TV y Net TV. Durante la cálida conversación, la exmodelo habló de sus inicios en el modelaje y rompió el silencio sobre su vínculo con el destacado diseñador de moda, Gino Bogani.

Mariana Arias y Héctor Maugeri

Mariana Arias es una mujer que atravesó el universo de la moda y se consagró como la musa de Bogani, uno de los mayores exponentes de la alta costura argentina. Impuso su estilo singular en el mundo de la moda, pero encontró en el periodismo su verdadera vocación. Además, estudió actuación con Julio Chavez, trabajó en cine, teatro y televisión, compartiendo pantalla con Natalia Oreiro en "Muñeca Brava". Actualmente, Mariana se desenvuelve como periodista y tiene su propio canal de YouTube.

Sus inicios en el modelaje y su relación con Gino Bogani

Durante la entrevista, hicieron un repaso por las distintas aristas que componen su amplia y diversa trayectoria personal y profesional, deteniéndose en un momento único de su carrera: sus comienzos como modelo.

“Vos fuiste la musa del diseñador más importante para mí, que marcó un estilo en nuestro país como es Gino Bogani. Él te ama y te reconoce como su gran inspiración. ¿A qué edad empezaste? y ¿Por qué crees que te eligió?”, comenzó preguntando el conductor. “Empecé a los diecisiete años, pero con él a los dieciocho”, respondió Arias, agregando que “Gino tiene una mirada moderna y disruptiva, busca cosas diferentes, distintas al estereotipo. En ese momento, mi cara y fisionomía eran disruptivas”.

Mariana Arias en el living de +CARAS

Además, la periodista sumó: “Algunos podían decir que, en ese momento, era linda y otros que era fea”. Cuando Maugeri le preguntó cómo se veía y si tenía inseguridades, Mariana expresó: “Era bastante segura, pero obviamente tenía todas las inseguridades de una adolescente”.

“Una belleza atípica, distinta, y Gino se dio cuenta”, acotó Maugeri, y, en ese momento, la periodista recordó una anécdota que marcó la relación entre ella y el gran diseñador de alta costura. “En el primer desfile que hice, se me salía la sandalia en la pasarela, pero hice como si nada me estuviera pasando y seguí caminando. Gino me vio y dijo que estaba bien”, relató, y cerró contando los nervios del momento: “Era mi primer desfile, imaginate los nervios. Para mí fue muy fuerte”.

MDP