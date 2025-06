Flavia Palmiero habló sin filtros sobre cómo es su noviazgo con Luis Scalella tras trece años juntos, en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). A sus 58 años, la actriz y empresaria reveló detalles íntimos de su relación con el reconocido productor cinematográfico, con quien comparte su vida desde hace más de una década.

Scalella es un importante productor de cine argentino, dueño de Argentina Sono Film y Aries, y presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF). Se conocieron de manera casual en un cumpleaños infantil en 2012 y, desde entonces, construyeron una relación sólida, basada en el respeto y el amor mutuo. “Yo no le permito que diga que soy su esposa. Él es mi novio”, aclaró Flavia con humor.

Así es el noviazgo de Flavia Palmiero con Luis Scalella

Juntos, han compartido experiencias únicas en los eventos más importantes del mundo del séptimo arte. De hecho, recientemente Flavia fue una de las invitadas al Festival de Cannes, donde deslumbró con un look impactante sobre la red carpet. “Es como estar en el mundial del cine”, expresó sobre su paso por la prestigiosa gala internacional.

Flavia Palmiero en el Festival de Cannes.

Además, desde lo afectivo, el cine es muy importante en la pareja. “Amo el cine, es mi primer amor”, confesó Palmiero. En ese sentido, explicó cómo esa pasión es también uno de los puntos que la une a Scalella. “Luis es cine desde que abre un ojo a la mañana hasta que se duerme, pero también es muy normal como yo. Esa es su pasión, pero es un tipo muy terrenal”, compartió.

Flavia Palmiero en +Caras: "El cine es la pasión de Luis, pero es un tipo muy terrenal".

Nacida en 1966, Palmiero tiene once años menos que el famoso productor. La pareja, a pesar de su estabilidad, ha optado por vivir en casas separadas, pero en realidad comparten la mayor parte de la semana. “Convivimos de a ratos”, reveló. La actriz también detalló que, antes de Luis, no había compartido hogar tanto tiempo con ninguna otra pareja: “Con él es con el que más he convivido”.

Flavia Palmiero y Luis Scalella.

Dejando ver su día a día, Flavia compartió una divertida anécdota de la convivencia: “Mis gatos tienen prioridad en casa. Luis se enoja y a veces se pone celoso”.

Después de más de una década de relación, Flavia Palmiero y Luis Scalella mantienen un noviazgo que combina amor, respeto y compañerismo, con momentos únicos compartidos tanto en el ámbito internacional del cine como en la intimidad del hogar.