Oscar Barney Finn, uno de los grandes referentes del cine, teatro y televisión argentina, se sinceró como nunca antes en una entrevista para +CARAS (Caras TV). A sus 86 años, el director abrió su costado más íntimo y habló de las renuncias personales que implicó entregarse por completo al arte, especialmente al cine.

Oscar Barney Finn reveló por qué renunció al amor por el cine

En un tramo profundamente introspectivo del encuentro con Maugeri, el cineasta reveló el precio emocional que tuvo que pagar por su vocación artística. Reconoció que su pasión por el cine lo llevó, casi sin darse cuenta, a dejar de lado aspectos esenciales de la vida, como formar una familia. “No sé en qué momento decidí que no iba a tener una familia. Cuando empecé a hacer películas, puse todo ahí y me aparté de un montón de cosas sin darme cuenta”, expresó en el living de +CARAS.

Además, cuando se le preguntó directamente si había relegado el amor por haber priorizado su carrera, Finn fue honesto: “Dejé el amor de lado. Y en algunos momentos decidí cosas que me afectaron mucho afectivamente”. Aun así, rescató que en distintos momentos de su vida permitió que los sentimientos lo guiaran: “En otras etapas, al contrario, dejé que los sentimientos comandaran un poco más las cosas y no ser siempre yo el que creaba, determinaba y quería, sino hacerlo conjuntamente. Eso también fue muy gratificante”.

Oscar Barney Finn en +Caras: "No sé en qué momento decidí que no iba a tener una familia".

Sin embargo, para el prestigioso director, el arte es más que una carrera: es su gran motor de vida, su refugio y una forma de amar. “Quizás transformé algunas cosas en amor también. Es necesario estar enamorado, que los sentimientos no mueran, que sean inspiradores de otras cosas, pero que no desaparezcan. Yo trato de mantenerlo con lo que me rodea”.

En sintonía, aseguró que “alguien puede pensar que eso es frío, que es pobre, pero no. En cada cosa que uno hace hay mucha vida puesta”.

Oscar Barney Finn a los 86 años

Con casi seis décadas de carrera, Barney Finn sigue trabajando y soñando, con la mirada puesta en el futuro. Actualmente, el director presenta la obra "La lluvia seguirá cayendo", con Osvaldo Santoro y Paulo Brunetti como protagonistas. Y trabaja en la escritura de sus memorias, lo que le despertó un profundo proceso de revisión personal y emocional. “Hoy más que nunca hay que seguir haciendo arte por la cultura”, sostuvo.

A sus 86, Oscar Barney Finn sigue en actividad y presenta la obra "La lluvia seguirá cayendo".

“Yo quiero creer que uno tiene mucho tiempo. Cuando cumplí 80 hice una fiesta y les dije: ‘Los espero a los 90’. En pocos meses cumplo 87. No estaría mal llegar”, deseó.

Por último, Oscar Barney Finn cerró la entrevista reflexionando sobre su presente y compartió quién es hoy, a sus 86 años. “Soy una persona que trata de no aislarse, de no tener esa soledad que la creación requiere, porque esa soledad puede tener muchas trampas. Sigo siendo una persona abierta a las búsquedas, a los proyectos y a las personas. Creo que todavía en la vida hay cosas que me pueden sorprender”, concluyó.