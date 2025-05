Oscar Barney Finn, sin filtro sobre su madre: “La extraño mucho”

En una entrevista emotiva para +CARAS, el ciclo de Héctor Maugeri en CARAS TV, el prestigioso director Oscar Barney Finn (86 años) se emocionó profundamente al hablar del vínculo especial que tuvo con su madre.

El entrañable recuerdo de Oscar Barney Finn de su madre

El director de películas icónicas como Contar hasta diez y Cuatro caras para Victoria, recordó con emoción a su madre, quien fue una pieza fundamental en su desarrollo como artista. Sus primeras palabras, apenas Maugeri lo invitó a recordarla, fueron contundentes: "Extraño mucho a mi madre". Un sentimiento que sigue vivo casi 20 años después de su partida en 2003.

Oscar Barney Finn recordó su infancia durante la entrevista con Héctor Maugeri.

El director describió a su madre como "una mujer muy estoica, como mi abuela", destacando su fortaleza ante las adversidades: "La vida no le fue fácil... luchó y me enseñó un camino. Me enseñó que en la vida hay que sostenerse en pie, seguir, avanzar".

Según explicó, fue ella quien lo acompañó e impulsó en su formación, incluso cuando partió a París, Francia, donde vivió cuatro años becado para estudiar cine. Además, su primer filme, “La balada del regreso”, de 1974, no hubiese sido posible sin su respaldo incondicional: “Ella puso su casa como aval para que pueda hacer mí primera película”.

Oscar Barney Finn: "Mi madre puso su casa como aval para que pueda hacer mí primera película".

El precio de una carrera dedicada al arte

En un tramo más introspectivo de la entrevista, Finn habló de las renuncias personales que implicó su entrega absoluta al cine. En ese sentido, reconoció que no formó una familia porque eligió priorizar el arte en su vida: “Cuando empecé a hacer películas, puse todo ahí y me aparté de un montón de cosas sin darme cuenta”.

Oscar Barney Finn en +Caras.

También reflexionó sobre el amor, el deseo de seguir sintiendo y cómo canaliza hoy ese sentimiento: “Quizás transformé algunas cosas en amor también. Es necesario estar enamorado, que los sentimientos no mueran, que sean inspiradores de otras cosas. Yo trato de mantenerlo con lo que me rodea”.

El testimonio de Oscar Barney Finn deja en claro que, más allá de su talento y trayectoria, hay un hombre sensible, honesto y profundamente conectado con sus raíces. Su madre no solo fue la mujer que lo crió, sino también una pieza fundamental en su carrera cinematográfica.