Eva Bargiela atraviesa un momento único en su vida, marcado por emociones intensas y cambios inesperados. Con cinco meses de embarazo, la modelo compartió, en las últimas horas, detalles sobre cómo vivió este proceso, desde las dificultades de ocultarlo hasta la ilusión de preparar la llegada de su bebé.

Eva Bargiela abrió su corazón en La Mesa de Juana (El Trece), donde reveló detalles de su embarazo y confesó lo difícil que fue mantener la noticia en secreto. Con cinco meses de gestación, la modelo compartió cómo transitó los primeros meses y confirmó dónde nacerá su bebé, en un relato cargado de emoción y sinceridad.

Con una sonrisa que reflejaba emoción y expectativa, la modelo confirmó que su bebé nacerá en Argentina, despejando las dudas sobre si el parto se realizaría en España, donde reside su pareja, el futbolista Gianluca Simeone. “Todo va a ser acá. Baby argentino”, afirmó con seguridad, dejando en claro que su familia y su entorno serán fundamentales en esta nueva etapa.

A pesar de que, en la actualidad, disfruta de su embarazo con felicidad, Eva Bargiela confesó que los primeros meses fueron difíciles. “En el primer trimestre me sentí re mal y además no lo sabía nadie. No la podía caretear, lo sabían solo mi médica y mi novio”, reveló, explicando que decidió mantener la noticia en privado por precaución y por el difícil año que atravesó tras la pérdida de su madre.

En la misma línea, contó que en varias ocasiones tuvo que ingeniárselas para poder disimular los síntomas, sobre todo en reuniones sociales. “Estaba en el recital de Shakira y mis amigas no entendían por qué estaba tan cansada”, continuó. A su vez, comentó que tuvo que modificar mucho de sus hábitos para evitar sospechas: “Yo tomo siempre una copita de vino y dije: ‘No, empecé una nueva alimentación donde no tomo vino’, y listo, ya está”.

La influencer no evitó hablar de las transformaciones físicas que está experimentando y lo complicado que es acostumbrarse a su nueva imagen. “Todavía no me siento tan cómoda con el look de embarazada, es todo un proceso”, confesó Eva Bargiela. Además, explicó que verse en el espejo es todo un desafío, pero con los meses está aprendiendo a amigarse con los cambios.

Eva Bargiela compartió detalles sobre su embarazo y el difícil proceso de mantenerlo en secreto durante los primeros meses. Con cinco meses de gestación, la modelo empieza a acostumbrarse a los cambios físicos y emocionales, mientras disfruta la expectativa de convertirse en madre. Después de una etapa inicial llena de desafíos, ahora se siente más cómoda y segura, lista para dar inicio a un capítulo inolvidable en su vida.

